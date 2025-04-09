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Çin ile ABD Arasında Vergi Krizi: Çin'e Vergi Yüzde 125'e Yükseltildi

Çin ile ABD Arasında Vergi Krizi: Çin'e Vergi Yüzde 125'e Yükseltildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.04.2025 - 20:44

ABD ile Çin arasında vergi nedeniyle çıkan kriz gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Vergi krizine ilişkin yeni gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltileceğini açıkladı.

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ABD'den Çin'e yeni bir misilleme geldi. Gümrük vergisi nedeniyle iki ülke arasında ticaret savaşı çıktı.

ABD'den Çin'e yeni bir misilleme geldi. Gümrük vergisi nedeniyle iki ülke arasında ticaret savaşı çıktı.

Çin hükümeti, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergilerini perşembe gününden itibaren yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkardı. Bu karar, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini artırması ve ticaret politikaları konusundaki gerginliklerin ardından gelmişti.  

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltileceğini açıklayarak, yeni gümrük vergisi oranın derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltileceğini açıklayarak, yeni gümrük vergisi oranın derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump Çin hariç ek vergileri 90 gün erteledi. ABD, yerel saatle 00:00 itibariyle bugün Çin’e gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkardı. Çin ise geri adım atmayarak yüzde 34’lük oranı 84’e çıkararak yanıt verdi.

Trump Truth Social hesabından paylaşımında Çin’in yanıtını ‘dünya piyasalarına saygısızlık’ diye niteleyerek bu ülkeye vergileri yüzde 104’ten yüzde 125’e çıkardığını duyurdu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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