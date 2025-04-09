Çin ile ABD Arasında Vergi Krizi: Çin'e Vergi Yüzde 125'e Yükseltildi
Çin ile ABD Arasında Vergi Krizi: Çin'e Vergi Yüzde 125'e Yükseltildi
ABD ile Çin arasında vergi nedeniyle çıkan kriz gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Vergi krizine ilişkin yeni gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltileceğini açıkladı.
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ABD'den Çin'e yeni bir misilleme geldi. Gümrük vergisi nedeniyle iki ülke arasında ticaret savaşı çıktı.
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 125’e yükseltileceğini açıklayarak, yeni gümrük vergisi oranın derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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