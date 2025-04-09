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Cezaevinde Rahatsızlanan Mahir Polat'a Ev Hapsi

Cezaevinde Rahatsızlanan Mahir Polat'a Ev Hapsi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.04.2025 - 17:44

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi.

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İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı.

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı.

Günlerdir hastane ve cezaevi arasında gidip gelen Mahir Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararında şüphelinin sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak tutukluluğunun sonlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararında şüphelinin sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak tutukluluğunun sonlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında adli kontrol şartıyla konutu terk etmeme (ev hapsi) kararı verildi.

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla hastaneye kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı.

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla hastaneye kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti. Polat, dün sabah saatlerinde ise sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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