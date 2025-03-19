onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Mahir Polat Kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Neden Gözaltına Alındı?

Mahir Polat Kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.03.2025 - 13:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlattığı soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu’nun yanı sıra gözaltına alınan isimlerden birisi de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat oldu. Peki Mahir Polat kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Neden Gözaltına Alındı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mahir Polat Kimdir?

Mahir Polat Kimdir?

Mahir Polat 1976 yılında Erzincan'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olan Mahir Polat, 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı.

2008 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü’nde lisansüstü eğitimini tamamlayan Polat, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde 2009 yılında göreve başlayan Mahir Polat, 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak görevini sürdürüyor. 

Mahir Polat, 2014-2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi'nde müdür olarak görev yaptı.

2016-2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yapan Polat, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı olarak göreve başladı. 

Polat, 2020 tarihinde ise İBB Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı. 

İBB Miras'ı kuran Polat, 62 anıt ve sivil mimarlık eseri, 21 yeni müze ve yaşam alanı, 34 kamusal sanat eseri, 197 tescilli çeşme, 588 tarihî mezar ile hazine ve 19 tarihî türbe olmak üzere toplam 942 miras alanının restorasyonunu gerçekleştirdi ve koruma altına alınmasında görev aldı.

Mahir Polat Neden Gözaltına Alındı?

Mahir Polat Neden Gözaltına Alındı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın bulunduğu 99 isim 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltına alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın