Mahir Polat Kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Neden Gözaltına Alındı?

Mahir Polat 1976 yılında Erzincan'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olan Mahir Polat, 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı.

2008 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü’nde lisansüstü eğitimini tamamlayan Polat, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde 2009 yılında göreve başlayan Mahir Polat, 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

Mahir Polat, 2014-2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi'nde müdür olarak görev yaptı.

2016-2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yapan Polat, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı olarak göreve başladı.

Polat, 2020 tarihinde ise İBB Genel Sekreter Yardımcılığı'na atandı.

İBB Miras'ı kuran Polat, 62 anıt ve sivil mimarlık eseri, 21 yeni müze ve yaşam alanı, 34 kamusal sanat eseri, 197 tescilli çeşme, 588 tarihî mezar ile hazine ve 19 tarihî türbe olmak üzere toplam 942 miras alanının restorasyonunu gerçekleştirdi ve koruma altına alınmasında görev aldı.