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İş Bankası'ndan Kayyum İddiasına İkinci Kez Açıklama: Suç Duyurusunda Bulunacak

İş Bankası'ndan Kayyum İddiasına İkinci Kez Açıklama: Suç Duyurusunda Bulunacak

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.04.2025 - 17:33

Son zamanlarda İş Bankası hakkında çeşitli iddialar gündeme gelir oldu. Bankaya kayyum atanacağı iddiasına ikinci kez açıklama geldi. Bankadan yapılan açıklamada, 'Bu çabada olan kişiler hakkında BDDK’yı da bilgilendirerek suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğimiz bilinmelidir' denildi.

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Banka hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.

Banka hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.

İddialara ilişkin ikinci kez açıklama yapan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Bu tür asılsız yayınların ekonomi üzerinden tüm kesimlere vereceği zarar ortadayken, gerçeğe aykırı iddialar üzerinden yapay bir kriz yaratmak uğruna İş Bankası gibi neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt bir kurumun fütursuzca gündeme getirilmesini kabul etmemiz, buna sessiz kalmamız mümkün değildir'' dedi.

Banka söz konusu iddialara ilişkin BDDK'yı bilgilendireceğini ve suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Banka söz konusu iddialara ilişkin BDDK'yı bilgilendireceğini ve suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

''Bankamızı, itibar ve şöhretini hedef haline getirenlerle ilgili derhal suç duyurusunda bulunduğumuzu tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz” diyen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sözlerine şöyle devam etti: 

''Yüzüncü yılını geride bırakıp ikinci yüzyılına emin ve sağlam adımlarla giren, Türkiye'nin milli sermayesi olarak üstlendiği sorumluluğun bilincini çalışmalarıyla daima ortaya koyan, faaliyetlerini mevzuata, etik kurallara ve ticari prensiplere uygun olarak yürüten Türkiye’nin en büyük özel bankası ve marka değeri en yüksek bankası olan Türkiye İş Bankası'nın titizlikle korunması gerektiğinin altını çizen Aran, “Hiç kimse, hiçbir kesim İş Bankası üzerinden, asılsız iddia ve değerlendirmelerle suni gündemler yaratmaya çalışmamalıdır. Bu çabada olan kişiler hakkında BDDK’yı da bilgilendirerek suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğimiz bilinmelidir.”

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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