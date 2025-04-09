İş Bankası'ndan Kayyum İddiasına İkinci Kez Açıklama: Suç Duyurusunda Bulunacak
İş Bankası'ndan Kayyum İddiasına İkinci Kez Açıklama: Suç Duyurusunda Bulunacak
Son zamanlarda İş Bankası hakkında çeşitli iddialar gündeme gelir oldu. Bankaya kayyum atanacağı iddiasına ikinci kez açıklama geldi. Bankadan yapılan açıklamada, 'Bu çabada olan kişiler hakkında BDDK’yı da bilgilendirerek suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğimiz bilinmelidir' denildi.
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Banka hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.
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Banka söz konusu iddialara ilişkin BDDK'yı bilgilendireceğini ve suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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