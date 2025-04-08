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Avukatı Sosyal Medyadan Duyurdu: İmamoğlu'nun Diplomasını İptal Eden Ekip Belli Oldu

Avukatı Sosyal Medyadan Duyurdu: İmamoğlu'nun Diplomasını İptal Eden Ekip Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.04.2025 - 18:59

Diplomasının sahte olduğu iddiasının gündeme gelmesi sonrası Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart tarihinde üniversite diploması iptal edilmişti. İmamoğlu'nun avukatı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı. İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda kimlerin olduğu ortaya çıktı.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına İstanbul Üniversitesi komisyonu 'iptal' kararı vermişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda kimlerin olduğunu açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda kimlerin olduğunu açıkladı.

Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde:

'Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi komisyonunda kimler var biliyor musunuz?

İş Hukuku alanında çalışan bir iktisatçı,

Bir Onkoloji uzmanı,

Bir Konservatuar hocası!

Türkiye’nin en köklü Hukuk Fakültesinden hocalar dururken seçilen bu ekip, hukuki doğruluk mu, siyasi talimat mı arandığının kanıtıdır!'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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