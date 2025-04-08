Avukatı Sosyal Medyadan Duyurdu: İmamoğlu'nun Diplomasını İptal Eden Ekip Belli Oldu
Avukatı Sosyal Medyadan Duyurdu: İmamoğlu'nun Diplomasını İptal Eden Ekip Belli Oldu
Diplomasının sahte olduğu iddiasının gündeme gelmesi sonrası Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart tarihinde üniversite diploması iptal edilmişti. İmamoğlu'nun avukatı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı. İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda kimlerin olduğu ortaya çıktı.
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda kimlerin olduğunu açıkladı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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