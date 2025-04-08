Avukatı Sosyal Medyadan Duyurdu: İmamoğlu'nun Diplomasını İptal Eden Ekip Belli Oldu

Diplomasının sahte olduğu iddiasının gündeme gelmesi sonrası Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart tarihinde üniversite diploması iptal edilmişti. İmamoğlu'nun avukatı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı. İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda kimlerin olduğu ortaya çıktı.