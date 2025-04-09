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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı: "Bugün Cumhurbaşkanlığı Koltuğu Padişahlık Koltuğudur, CHP'ye Vermezler''

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı: "Bugün Cumhurbaşkanlığı Koltuğu Padişahlık Koltuğudur, CHP'ye Vermezler''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.04.2025 - 19:45

Gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. CHP hakkında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, 'Bugün cumhurbaşkanlığı koltuğu padişahlık koltuğudur. CHP'ye vermezler'' dedi.

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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi.

Kütahyalı ayrıca, Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu almasını istedi.

"Bugün cumhurbaşkanlığı koltuğu padişahlık koltuğudur. CHP'ye vermezler'' diyerek sözlerine başlayan Rasim Ozan Kütahyalı,

"Bugün cumhurbaşkanlığı koltuğu padişahlık koltuğudur. CHP'ye vermezler'' diyerek sözlerine başlayan Rasim Ozan Kütahyalı,

''Bırak devlet gücünü, Erdoğan'a ölümüne bağlı en az 20 milyon insan var. Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan kazanır.

Muhalefet için yumuşama ve normalleşme şart. Efendim yumuşamayalım devrimci olalım. Olamazsın.

Israrla Özgür Özel'e sesleniyorum;

1 - Yumuşama ve normalleşmede ısrar etmelisin.

2- Erdoğan'dan randevu istemelisin.

Aksi takdirde bunların hepsi mastürbasyondur. Kendini tatmindir. Halkı aldatmaktır' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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