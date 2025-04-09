Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı: "Bugün Cumhurbaşkanlığı Koltuğu Padişahlık Koltuğudur, CHP'ye Vermezler''

''Bırak devlet gücünü, Erdoğan'a ölümüne bağlı en az 20 milyon insan var. Cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan kazanır.

Muhalefet için yumuşama ve normalleşme şart. Efendim yumuşamayalım devrimci olalım. Olamazsın.

Israrla Özgür Özel'e sesleniyorum;

1 - Yumuşama ve normalleşmede ısrar etmelisin.

2- Erdoğan'dan randevu istemelisin.

Aksi takdirde bunların hepsi mastürbasyondur. Kendini tatmindir. Halkı aldatmaktır' dedi.