Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı: "Bugün Cumhurbaşkanlığı Koltuğu Padişahlık Koltuğudur, CHP'ye Vermezler''
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı: "Bugün Cumhurbaşkanlığı Koltuğu Padişahlık Koltuğudur, CHP'ye Vermezler''
Gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. CHP hakkında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, 'Bugün cumhurbaşkanlığı koltuğu padişahlık koltuğudur. CHP'ye vermezler'' dedi.
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi.
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"Bugün cumhurbaşkanlığı koltuğu padişahlık koltuğudur. CHP'ye vermezler'' diyerek sözlerine başlayan Rasim Ozan Kütahyalı,
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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