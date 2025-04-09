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Saraçhane'de Tutuklananlar Hakkında Yeni Bir Karar Çıktı: 28 Kişi İçin Tahliye Kararı Verildi

Saraçhane'de Tutuklananlar Hakkında Yeni Bir Karar Çıktı: 28 Kişi İçin Tahliye Kararı Verildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.04.2025 - 18:52

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte, Saraçhane'de başlayan protestolarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan kişilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 28 kişi için tahliye kararı verildi.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Saraçhane’de gözaltına alınan ve bir kısmı cezaevinde tutuklu, bir kısmı ise ev hapsinde tutulan 28 sanık hakkında tahliye kararı verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Fırat Aras "İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, saraçhane gözaltıları sonrası bir kısmı cezaevinde tutuklu, bir kısmı ev hapsinde tutulan 28 sanık hakkında açılan davada tüm sanıkları tahliyesine karar verdi" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Fırat Aras "İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, saraçhane gözaltıları sonrası bir kısmı cezaevinde tutuklu, bir kısmı ev hapsinde tutulan 28 sanık hakkında açılan davada tüm sanıkları tahliyesine karar verdi" dedi.

Aras, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Mahkeme hakimi gerekçesinde, Anayasa Mahkemesinin birçok kararında belirtildiği gibi, konutu terk etmemek adli kontrol tedbirinin tutuklama gibi Anayasanın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamında kalması, dolayısıyla anılan adli kontrol tedbirine karar verebilmek için tutuklama koşullarının varlığının gerekmesi dikkate alınarak haklarında konutu terk etmemek adli kontrol tedbirine karar verilen ... isimli sanıkların üzerlerine yüklenen suça ilişkin tüm delillerin toplanmış olması, bu nedenle delillerin yok edilmesi ya da değiştirilmesi imkanının bulunmaması, sanıkların konutlarında göz altına alınmış olmaları da dikkate alındığında, sabit yerleşim yeri sahibi olmaları, kaçacaklarına dair somut olguların bulunmaması, üzerilerine yüklenen 2911 Sayılı Yasanın 32/1 maddesinde öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırı ile sanıkların göz altına alındıkları, sonrasında adli kontrol tedbirine hükmedildiği tarihler dikkate alındığında adli kontrol tedbiri kararının devamının ölçülü olmayacağı, ayrıca benzer şekilde aynı suçu işledikleri iddia edilen 15 sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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