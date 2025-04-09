Saraçhane'de Tutuklananlar Hakkında Yeni Bir Karar Çıktı: 28 Kişi İçin Tahliye Kararı Verildi
Saraçhane'de Tutuklananlar Hakkında Yeni Bir Karar Çıktı: 28 Kişi İçin Tahliye Kararı Verildi
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte, Saraçhane'de başlayan protestolarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan kişilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 28 kişi için tahliye kararı verildi.
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.
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Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Fırat Aras "İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, saraçhane gözaltıları sonrası bir kısmı cezaevinde tutuklu, bir kısmı ev hapsinde tutulan 28 sanık hakkında açılan davada tüm sanıkları tahliyesine karar verdi" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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