Saraçhane'de Tutuklananlar Hakkında Yeni Bir Karar Çıktı: 28 Kişi İçin Tahliye Kararı Verildi

Aras, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Mahkeme hakimi gerekçesinde, Anayasa Mahkemesinin birçok kararında belirtildiği gibi, konutu terk etmemek adli kontrol tedbirinin tutuklama gibi Anayasanın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamında kalması, dolayısıyla anılan adli kontrol tedbirine karar verebilmek için tutuklama koşullarının varlığının gerekmesi dikkate alınarak haklarında konutu terk etmemek adli kontrol tedbirine karar verilen ... isimli sanıkların üzerlerine yüklenen suça ilişkin tüm delillerin toplanmış olması, bu nedenle delillerin yok edilmesi ya da değiştirilmesi imkanının bulunmaması, sanıkların konutlarında göz altına alınmış olmaları da dikkate alındığında, sabit yerleşim yeri sahibi olmaları, kaçacaklarına dair somut olguların bulunmaması, üzerilerine yüklenen 2911 Sayılı Yasanın 32/1 maddesinde öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırı ile sanıkların göz altına alındıkları, sonrasında adli kontrol tedbirine hükmedildiği tarihler dikkate alındığında adli kontrol tedbiri kararının devamının ölçülü olmayacağı, ayrıca benzer şekilde aynı suçu işledikleri iddia edilen 15 sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.'