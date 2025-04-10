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Trump, Çin'e Vergiyi Yine Yükseltti: Gümrük Vergisi Yüzde 145’e Ulaştı

Trump, Çin'e Vergiyi Yine Yükseltti: Gümrük Vergisi Yüzde 145’e Ulaştı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.04.2025 - 19:07

ABD ile Çin arasında gümrük vergisi nedeniyle başlayan kriz büyüdü. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e vergiyi yine yükseltti.

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ABD ile Çin arasında ticaret savaşı çıktı. Bu savaşa ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı çıktı. Bu savaşa ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

ABD, Çin'e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 125'ten yüzde 145'e yükseltti.

Beyaz Saray yetkilisi CNBC’ye yaptığı açıklamada, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik ABD gümrük vergisinin yüzde 145’e ulaştığını doğruladı.

Beyaz Saray yetkilisi CNBC’ye yaptığı açıklamada, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik ABD gümrük vergisinin yüzde 145’e ulaştığını doğruladı.

Başkan Donald Trump’ın son yayımladığı başkanlık kararnamesiyle, Pekin’e uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 84’ten yüzde 125’e çıkarılmıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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