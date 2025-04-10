Trump, Çin'e Vergiyi Yine Yükseltti: Gümrük Vergisi Yüzde 145’e Ulaştı
ABD ile Çin arasında gümrük vergisi nedeniyle başlayan kriz büyüdü. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e vergiyi yine yükseltti.
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ABD ile Çin arasında ticaret savaşı çıktı. Bu savaşa ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
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Beyaz Saray yetkilisi CNBC’ye yaptığı açıklamada, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik ABD gümrük vergisinin yüzde 145’e ulaştığını doğruladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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