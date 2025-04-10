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İddianame Kabul Edildi: 34 Gencin Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

İddianame Kabul Edildi: 34 Gencin Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.04.2025 - 18:23

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolarda tutuklanarak cezaevine gönderilen 34 genç hakkında yeni bir karar çıktı. Mahkeme Heyeti, cezaevinde bulunan 34 gencin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan gösterilerde tutuklanan 102 kişi daha tahliye edildi. Bu haberin ardından cezaevinde tutulan 34 genç hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan gösterilerde tutuklanan 102 kişi daha tahliye edildi. Bu haberin ardından cezaevinde tutulan 34 genç hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alınmış, Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 278 kişi de tutuklanmıştı.

İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi 34'ü tutuklu, 15'i tutuksuz 49 sanık hakkında açılan iddianameyi kabul etti.

İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi 34'ü tutuklu, 15'i tutuksuz 49 sanık hakkında açılan iddianameyi kabul etti.

Mahkeme, tutuklu 34 gencin tutukluluğunun, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına hükmetti.

Kararda, 'sanıkların atılı suçu işlediklerine dair somut delillere dayalı kuvvetli şüphe bulunduğu' savunularak, bu sebeple tutukluluk ve adli kontrollerin devamının kararlaştırıldığı belirtildi. Avukatların tutukluluk kararlarına itiraz edeceği öğrenildi. Mahkeme ayrıca, duruşmanın 21 Nisan'da görülmesini kararlaştırdı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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