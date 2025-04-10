İddianame Kabul Edildi: 34 Gencin Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolarda tutuklanarak cezaevine gönderilen 34 genç hakkında yeni bir karar çıktı. Mahkeme Heyeti, cezaevinde bulunan 34 gencin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan gösterilerde tutuklanan 102 kişi daha tahliye edildi. Bu haberin ardından cezaevinde tutulan 34 genç hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi 34'ü tutuklu, 15'i tutuksuz 49 sanık hakkında açılan iddianameyi kabul etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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