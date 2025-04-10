Ekrem İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan 102 Kişi Daha Tahliye Oldu: Aralarında Berkay Gezgin de Var!
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklanan 102 kişi daha tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında “Her şey çok güzel olacak” sloganını bulan Berkay Gezgin de bulunuyor.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yurt genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti.
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102 kişi daha tahliye oldu
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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