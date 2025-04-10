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Ekrem İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan 102 Kişi Daha Tahliye Oldu: Aralarında Berkay Gezgin de Var!

Ekrem İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan 102 Kişi Daha Tahliye Oldu: Aralarında Berkay Gezgin de Var!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.04.2025 - 15:57 Son Güncelleme: 10.04.2025 - 16:05

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklanan 102 kişi daha tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında “Her şey çok güzel olacak” sloganını bulan Berkay Gezgin de bulunuyor.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yurt genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yurt genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

İstanbul Saraçhane’de başlayan gösteriler yurt geneline yayılmış ve üniversite öğrencileri de protestoya destek vermişti. Gösterilerde 301 kişi tutuklanmıştı.ü

Tutuklananlar arasında Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullanılan “Her şey çok güzel olacak” sloganını bulan Berkay Gezgin de bulunuyordu.

102 kişi daha tahliye oldu

102 kişi daha tahliye oldu

Tutuklanan gençlerin davaları da görülmeye başlandı. Bugün görülen davada aralarında Berkay Gezgin’in de bulunduğu toplam 102 kişi daha tahliye edildi.

Berkay Gezgin, geçtiğimiz günlerde yapılan CHP’nin kurultayında Özgür Özel tarafından parti meclisine de aday gösterilmiş ve seçilmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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