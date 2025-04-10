Ekrem İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan 102 Kişi Daha Tahliye Oldu: Aralarında Berkay Gezgin de Var!

Tutuklanan gençlerin davaları da görülmeye başlandı. Bugün görülen davada aralarında Berkay Gezgin’in de bulunduğu toplam 102 kişi daha tahliye edildi.

Berkay Gezgin, geçtiğimiz günlerde yapılan CHP’nin kurultayında Özgür Özel tarafından parti meclisine de aday gösterilmiş ve seçilmişti.