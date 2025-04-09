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Nisan Ayında Kar Sürprizi: İstanbul ve Ankara İçin Uyarılar Peş Peşe Geldi

Nisan Ayında Kar Sürprizi: İstanbul ve Ankara İçin Uyarılar Peş Peşe Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.04.2025 - 22:34

Bahar beklerken kış geri geldi. Sıcaklıklar birden düşerken Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde hava sıcaklıklar düşecek. Ülke genelinde kar ve sağanak yağışlar görülecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın devam edeceğini dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların cumartesiye kadar süreceğini açıkladı.

Uzman Abdullah Macit, Cuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiğini duyurdu.

Uzman Abdullah Macit, Cuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiğini duyurdu.

Uzman Macit, Bolu Dağı geçidinde cuma günü yoğun kar yağışı beklendiğini kaydetti.

Yarından itibaren İstanbul'da da sağanak beklendiğini söyleyen Macit, "İstanbul'da hava sıcaklıkları 10 ila 11 derece olacak. İzmir'de de yer yer sağanak yağışlar var. Hava sıcaklığı 17 ila 18 derece civarında olacak" dedi.

Yarından itibaren İstanbul'da da sağanak beklendiğini söyleyen Macit, "İstanbul'da hava sıcaklıkları 10 ila 11 derece olacak. İzmir'de de yer yer sağanak yağışlar var. Hava sıcaklığı 17 ila 18 derece civarında olacak" dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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