Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş Z Kuşağına Hakaretler Etti: "Ülkeyi Satarsınız Siz"

Bildiğiniz gibi, artık Z kuşağı dönemi içerisindeyiz. Bu kuşak, teknolojiye ve dijital dünyaya doğuştan yatkın, hızlı değişimlere ayak uyduran ve yenilikçi düşüncelere açık bir nesil. Onlar, dünyanın her köşesine ulaşabilen, bilgiye hızla erişen ve bu bilgiyi kullanarak yenilikler yaratan bir kuşak. Z kuşağı, sosyal medyayı aktif olarak kullanarak düşüncelerini ve fikirlerini paylaşıyor, aynı zamanda diğer kuşaklarla etkileşim kurarak farklı bakış açıları kazanıyor. Bu nedenle, Z kuşağı dönemi, hızlı bilgi akışı, teknolojik gelişmeler ve sürekli değişimlerin hakim olduğu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor.

Bir sokak röportajında mikrofon uzatılan vatandaş Z kuşağını eleştirdi. Z kuşağına ülke teslim edilse ülkeyi satacaklarını söyleyen vatandaş, ABD Başkanının Erdoğan için özgü dolu sözlerini örnek göstererek 'Trump bile diyor benim en iyi arkadaşım dostum o diyor. Siz de kabul edeceksiniz” dedi.