onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş Z Kuşağına Hakaretler Etti: "Ülkeyi Satarsınız Siz"

Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaş Z Kuşağına Hakaretler Etti: "Ülkeyi Satarsınız Siz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.04.2025 - 20:31

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz gibi, artık Z kuşağı dönemi içerisindeyiz. Bu kuşak, teknolojiye ve dijital dünyaya doğuştan yatkın, hızlı değişimlere ayak uyduran ve yenilikçi düşüncelere açık bir nesil. Onlar, dünyanın her köşesine ulaşabilen, bilgiye hızla erişen ve bu bilgiyi kullanarak yenilikler yaratan bir kuşak. Z kuşağı, sosyal medyayı aktif olarak kullanarak düşüncelerini ve fikirlerini paylaşıyor, aynı zamanda diğer kuşaklarla etkileşim kurarak farklı bakış açıları kazanıyor. Bu nedenle, Z kuşağı dönemi, hızlı bilgi akışı, teknolojik gelişmeler ve sürekli değişimlerin hakim olduğu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor.

Bir sokak röportajında mikrofon uzatılan vatandaş Z kuşağını eleştirdi. Z kuşağına ülke teslim edilse ülkeyi satacaklarını söyleyen vatandaş, ABD Başkanının Erdoğan için özgü dolu sözlerini örnek göstererek 'Trump bile diyor benim en iyi arkadaşım dostum o diyor. Siz de kabul edeceksiniz” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Z kuşağı Ekrem İmamoğlu ile ilgili düzenlenen protestolarda da ön plana çıktı.

Z kuşağı Ekrem İmamoğlu ile ilgili düzenlenen protestolarda da ön plana çıktı.

Neredeyse süreci domine eden Z kuşağı büyük ses getirmeyi başardı. Aynı zamanda geçmiş kuşaklara da eleştirlerde bulunan gençler, pek çok kişiye de cesaretleri ile örnek oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
17
4
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın