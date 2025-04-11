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Almanya'da Yaşayan Bir Türk "Türkiye'dekiler Gurbetçileri Sevmiyor mu?" Sorusunu Yanıtladı

Almanya'da Yaşayan Bir Türk "Türkiye'dekiler Gurbetçileri Sevmiyor mu?" Sorusunu Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.04.2025 - 19:57 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 20:00

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Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik değişim pek çok kişinin rotasını yurt dışına çevirmesine sebep oldu. Pek çok kişinin ilk durağı ise Almanya'ydı. Bildiğiniz üzere Almanya'da uzun yıllardır yaşayan Türkler var. Bu durum eskiden beri Almanya'da yaşayan Türkler ile yeni gidenler arasında bir çatışmaya sebep oldu. 

Almanya'da yaşayan bir kadın, kendilerinin Almanya'da çok fazla çalıştığını, kazandıkları parayı da Türkiye'ye bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine Almanya'da yaşayan bir başka Türk'ten o kadına yanıt geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIB-KT...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Almanya'da yaşayan gurbetçilere aslında kimsenin tepki göstermediğini, meselenin bazı gurbetçilerin dürüst olmaması olduğunu belirtti.

Almanya'da yaşayan gurbetçilere aslında kimsenin tepki göstermediğini, meselenin bazı gurbetçilerin dürüst olmaması olduğunu belirtti.

Sürekli Almanya'dan şikayet edip, Türkiye'de yaşayanlara 'Şükredin' diyen gurbetçilerde, Türkiye'de insanların hiç çalışmadığı gibi bir algı olduğunu da anlattı.

'ali_.kurt' isimli kullanıcısının o videosuna tepkiler de geldi;

'ali_.kurt' isimli kullanıcısının o videosuna tepkiler de geldi;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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