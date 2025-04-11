Almanya'da Yaşayan Bir Türk "Türkiye'dekiler Gurbetçileri Sevmiyor mu?" Sorusunu Yanıtladı

Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik değişim pek çok kişinin rotasını yurt dışına çevirmesine sebep oldu. Pek çok kişinin ilk durağı ise Almanya'ydı. Bildiğiniz üzere Almanya'da uzun yıllardır yaşayan Türkler var. Bu durum eskiden beri Almanya'da yaşayan Türkler ile yeni gidenler arasında bir çatışmaya sebep oldu.

Almanya'da yaşayan bir kadın, kendilerinin Almanya'da çok fazla çalıştığını, kazandıkları parayı da Türkiye'ye bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine Almanya'da yaşayan bir başka Türk'ten o kadına yanıt geldi.