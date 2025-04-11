Almanya'da Yaşayan Bir Türk "Türkiye'dekiler Gurbetçileri Sevmiyor mu?" Sorusunu Yanıtladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIB-KT...
Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik değişim pek çok kişinin rotasını yurt dışına çevirmesine sebep oldu. Pek çok kişinin ilk durağı ise Almanya'ydı. Bildiğiniz üzere Almanya'da uzun yıllardır yaşayan Türkler var. Bu durum eskiden beri Almanya'da yaşayan Türkler ile yeni gidenler arasında bir çatışmaya sebep oldu.
Almanya'da yaşayan bir kadın, kendilerinin Almanya'da çok fazla çalıştığını, kazandıkları parayı da Türkiye'ye bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine Almanya'da yaşayan bir başka Türk'ten o kadına yanıt geldi.
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Almanya'da yaşayan gurbetçilere aslında kimsenin tepki göstermediğini, meselenin bazı gurbetçilerin dürüst olmaması olduğunu belirtti.
'ali_.kurt' isimli kullanıcısının o videosuna tepkiler de geldi;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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