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Türkiye'deki Tarihi Yapıların Geçmişteki Görünümleri Yapay Zeka ile Canlandırdı

Türkiye'deki Tarihi Yapıların Geçmişteki Görünümleri Yapay Zeka ile Canlandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.04.2025 - 22:11

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Günümüzde, yapay zeka teknolojisi birçok farklı alanda aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu teknoloji, iş dünyasından sağlık sektörüne, eğitimden finansa kadar geniş bir yelpazede yerini aldı. Yapay zeka, bu alanlarda çeşitli sorunları çözmekte ve işlemleri daha verimli hale getirmekte kullanılıyor. Aynı zamanda pek çok konuda merakı giderek yaratıcı içeriklere de imza atılıyor. 'yapayzekanineserleri' isimli içerik üreticisi, Türkiye'deki tarihi yapıların geçmişteki görünümlerini yapay zeka ile canlandırdı. Ortaya çıkan görüntü beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIETzd...
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Türkiye, tarihin derinliklerinden gelen eşsiz güzelliklerle dolu bir ülke. Bu topraklar, geçmişin izlerini taşıyan sayısız tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, tarihin derinliklerinden gelen eşsiz güzelliklerle dolu bir ülke. Bu topraklar, geçmişin izlerini taşıyan sayısız tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor.

Anadolu'nun her köşesi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmanın getirdiği zenginlikle dolu. İster doğusunda, ister batısında, ister kuzeyinde, ister güneyinde olsun, her yerde tarihle iç içe bir yaşam sürmek mümkün. Bu zenginlik, Türkiye'yi tarihi güzelliklerin cenneti haline getiriyor. Her bir köşesi ayrı bir tarih kitabı gibi olan bu topraklarda, her adımınızda tarihin izlerini bulabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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