Türkiye'deki Tarihi Yapıların Geçmişteki Görünümleri Yapay Zeka ile Canlandırdı

Anadolu'nun her köşesi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmanın getirdiği zenginlikle dolu. İster doğusunda, ister batısında, ister kuzeyinde, ister güneyinde olsun, her yerde tarihle iç içe bir yaşam sürmek mümkün. Bu zenginlik, Türkiye'yi tarihi güzelliklerin cenneti haline getiriyor. Her bir köşesi ayrı bir tarih kitabı gibi olan bu topraklarda, her adımınızda tarihin izlerini bulabilirsiniz.