Türkiye'deki Tarihi Yapıların Geçmişteki Görünümleri Yapay Zeka ile Canlandırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIETzd...
Günümüzde, yapay zeka teknolojisi birçok farklı alanda aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu teknoloji, iş dünyasından sağlık sektörüne, eğitimden finansa kadar geniş bir yelpazede yerini aldı. Yapay zeka, bu alanlarda çeşitli sorunları çözmekte ve işlemleri daha verimli hale getirmekte kullanılıyor. Aynı zamanda pek çok konuda merakı giderek yaratıcı içeriklere de imza atılıyor. 'yapayzekanineserleri' isimli içerik üreticisi, Türkiye'deki tarihi yapıların geçmişteki görünümlerini yapay zeka ile canlandırdı. Ortaya çıkan görüntü beğeni topladı.
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Türkiye, tarihin derinliklerinden gelen eşsiz güzelliklerle dolu bir ülke. Bu topraklar, geçmişin izlerini taşıyan sayısız tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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