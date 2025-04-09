onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Psikolog Yanıtladı: "Bu Şikayet İçin Psikoloğa mı Gidilmeli Psikiyatriye mi?

Bir Psikolog Yanıtladı: "Bu Şikayet İçin Psikoloğa mı Gidilmeli Psikiyatriye mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.04.2025 - 18:44

İçerik Devam Ediyor

Birçok kişi, ruh sağlığına yönelik yardım arayışında bulunurken, psikolog ve psikiyatrist arasındaki tercih konusunda kararsız kalır. Bu durumda hangi uzmana başvurmanız gerektiğini belirlemek hangi konuda yardıma ihtiyaç duyduğunuzla yakından ilişkilidir. Psikologlar ve psikiyatristler arasındaki seçiminizi belirleyecek olan, sizin ihtiyaçlarınız ve beklentilerinizdir. Peki buna nasıl karar verebiliriz?

Uzman Psikolog Feyza Danacı, şikayetlere göre psikoloğa mı yoksa psikiyatriye mi gidilmesi gerektiğini açıkladığı bir video paylaştı. Video pek çok kişiye fikir verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIB9ks...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Terapi süreci, herhangi bir hastalık tedavisinde olduğu gibi, büyük bir önem arz eder.

Terapi süreci, herhangi bir hastalık tedavisinde olduğu gibi, büyük bir önem arz eder.

Bu nedenle, bu süreçte terapist seçimi ve uygulanacak yöntemlerin doğru olması hayati bir öneme sahiptir. Terapinin başarısı, doğru kişi ve yöntemlerle doğrudan ilişkilidir ve bu, sürecin etkinliğini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden, terapi sürecine adım atarken, terapist seçimine ve uygulanacak yöntemlere gereken özeni göstermek gerekmektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Vengo

Özellikle temizlik ve düzen takıntısının sadece terapi ile geçmesi zor, Varoluşçu terapi ve ilaçlarla OKB ve fiş çektim mi, deterjan koydum mu, evde yokken k... Devamını Gör

Arwen

Endişe bozuklukları 👉🏻 psikiatr Sosyal davranış bozuklukları 👉🏻 psikolog Suç değil, eksiksiklik değil, yanlış değil. Normalleştirin!