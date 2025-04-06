112 aci̇l çağrı hatları ilginç taleplerle meşgul edilebiliyor. Acil durum hattına gelen tuhaf istekler, birçok insanın hayatını tehlikeye atabiliyor. Bu durum, acil yardım hizmetlerinin etkinliğini azaltıyor ve gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanların hayatlarını riske atıyor.
Bir acil çağrı merkezi çalışanı, kendilerine gelen ilginç talepleri paylaştı. Bu çağrıların olası sonuçları konusunda da uyalan sağlık çalışanının anlattıkları sinirleri bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evlenmek isteyen kişilerden ilginç talepler geldiğini anlatan kadın, evlenecekleri kişilerin sağlık bilgilerine ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kimse yaptığı soytarılığın bedelini ödemediği için böyle oluyor.
Hâlâ böyle aptalların olduğunu bilmiyordum