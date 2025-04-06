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112 Acil Çağrı Merkezi Çalışanları Kendilerine Gelen Garip İhbarları Paylaştı

112 Acil Çağrı Merkezi Çalışanları Kendilerine Gelen Garip İhbarları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2025 - 12:09

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112 aci̇l çağrı hatları ilginç taleplerle meşgul edilebiliyor. Acil durum hattına gelen tuhaf istekler, birçok insanın hayatını tehlikeye atabiliyor. Bu durum, acil yardım hizmetlerinin etkinliğini azaltıyor ve gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanların hayatlarını riske atıyor. 

Bir acil çağrı merkezi çalışanı, kendilerine gelen ilginç talepleri paylaştı. Bu çağrıların olası sonuçları konusunda da uyalan sağlık çalışanının anlattıkları sinirleri bozdu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Evlenmek isteyen kişilerden ilginç talepler geldiğini anlatan kadın, evlenecekleri kişilerin sağlık bilgilerine ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Evlenmek isteyen kişilerden ilginç talepler geldiğini anlatan kadın, evlenecekleri kişilerin sağlık bilgilerine ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

'Gebelik testi yaptıracağım ambulans gelebilir mi?',

'Kız arkadaşıma evlilik teklifi edeceğim ambulans kiralayabilir miyim?' gibi taleplerin de geldiğini anlatan kadın, bu gibi çağrıların asıl ihtiyacı olan vakalara ulaşmayı zorlaştırdığını anlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Bozkurt

Kimse yaptığı soytarılığın bedelini ödemediği için böyle oluyor.

ahmet

Hâlâ böyle aptalların olduğunu bilmiyordum