Bir Plastik Cerrah Son Dönemin Popüler Güzellik Uygulamalarını Puanladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHBSfR...
Günümüzde, sosyal medya platformları, çeşitli güzellik uygulamalarının sergilendiği bir vitrin haline geldi. Her gün, bu dijital platformlarda, benzersiz ve dikkat çekici güzellik rutinleriyle karşılaşıyoruz. Fakat bu uygulamalar ne kadar işe yarıyor, hangileri doğru bilemiyoruz.
Bir plastik cerrah bu popüler güzellik uygulamalarını puanladı. Bazı uygulamalar ile ilgili görüşleri hayal kırıklığı yaratırken bazıları ise denemek isteyenlere fikir verdi.
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Bu popüler güzellik uygulamaları, sadece estetik değil, aynı zamanda yaratıcılığı ve yenilikçiliği ile de dikkat çekiyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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