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Bir Plastik Cerrah Son Dönemin Popüler Güzellik Uygulamalarını Puanladı

Bir Plastik Cerrah Son Dönemin Popüler Güzellik Uygulamalarını Puanladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2025 - 20:59

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Günümüzde, sosyal medya platformları, çeşitli güzellik uygulamalarının sergilendiği bir vitrin haline geldi. Her gün, bu dijital platformlarda, benzersiz ve dikkat çekici güzellik rutinleriyle karşılaşıyoruz. Fakat bu uygulamalar ne kadar işe yarıyor, hangileri doğru bilemiyoruz. 

Bir plastik cerrah bu popüler güzellik uygulamalarını puanladı. Bazı uygulamalar ile ilgili görüşleri hayal kırıklığı yaratırken bazıları ise denemek isteyenlere fikir verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHBSfR...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Bu popüler güzellik uygulamaları, sadece estetik değil, aynı zamanda yaratıcılığı ve yenilikçiliği ile de dikkat çekiyor.

Bu popüler güzellik uygulamaları, sadece estetik değil, aynı zamanda yaratıcılığı ve yenilikçiliği ile de dikkat çekiyor.

Yüz bantlama, buzlu suya girme, açlık diyetleri, ışık terapileri gibi pek çok yöntem binlerce kişi tarafından uygulanıyor. Birçoğu gerçekten işe yaramasa da izlenme kaygısı güdüyor olabilir. Bu sebeple bir uygulamaya başlarken uzman görüşlerini almak oldukça önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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