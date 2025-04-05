Bir Plastik Cerrah Son Dönemin Popüler Güzellik Uygulamalarını Puanladı

Günümüzde, sosyal medya platformları, çeşitli güzellik uygulamalarının sergilendiği bir vitrin haline geldi. Her gün, bu dijital platformlarda, benzersiz ve dikkat çekici güzellik rutinleriyle karşılaşıyoruz. Fakat bu uygulamalar ne kadar işe yarıyor, hangileri doğru bilemiyoruz.

Bir plastik cerrah bu popüler güzellik uygulamalarını puanladı. Bazı uygulamalar ile ilgili görüşleri hayal kırıklığı yaratırken bazıları ise denemek isteyenlere fikir verdi.