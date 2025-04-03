Güzellik anlayışı, bir moda akımına dönüştü ve insanlar, sadece hoşnut olmadıkları bölümlerini düzeltmek için değil, aynı zamanda sırf trend olduğu için de estetik operasyonlara başvuruyorlar. Bu durum, kişilerin psikolojik durumlarını da ciddi anlamda etkiliyor.