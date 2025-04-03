Estetik sektörü son dönemde akılalmaz bir seviyeye ulaştı. Artık gelişen teknoloji ve yöntemler sayesinde, insanlar diledikleri görünüme kolaylıkla erişebiliyorlar. Aynı anda yapılabilen bir dizi ameliyat sayesinde insanlar tek seferde hayal ettikleri yüze sahip olabiliyor.
Bir doktor, aynı anda birkaç operasyon yaparak bambaşka bir görünüme sahip olan hastasının yaşadığı değişimi paylaştı. Görenler ikisinin aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti.
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Sosyal medya, estetik uygulamaların popülaritesini artırdı.
Artık estetik, sadece fiziksel görünüşü iyileştirmek için değil, aynı zamanda toplumun beklentilerine uymak için de kullanılıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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