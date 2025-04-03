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Bir Kadının Aynı Anda Geçirdiği Estetik Operasyonlarla Yaşadığı Değişim Görenleri Şoke Etti

Bir Kadının Aynı Anda Geçirdiği Estetik Operasyonlarla Yaşadığı Değişim Görenleri Şoke Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.04.2025 - 23:27 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 23:30

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Estetik sektörü son dönemde akılalmaz bir seviyeye ulaştı. Artık gelişen teknoloji ve yöntemler sayesinde, insanlar diledikleri görünüme kolaylıkla erişebiliyorlar. Aynı anda yapılabilen bir dizi ameliyat sayesinde insanlar tek seferde hayal ettikleri yüze sahip olabiliyor. 

Bir doktor, aynı anda birkaç operasyon yaparak bambaşka bir görünüme sahip olan hastasının yaşadığı değişimi paylaştı. Görenler ikisinin aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti.

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Sosyal medya, estetik uygulamaların popülaritesini artırdı.

Sosyal medya, estetik uygulamaların popülaritesini artırdı.

Güzellik anlayışı, bir moda akımına dönüştü ve insanlar, sadece hoşnut olmadıkları bölümlerini düzeltmek için değil, aynı zamanda sırf trend olduğu için de estetik operasyonlara başvuruyorlar. Bu durum, kişilerin psikolojik durumlarını da ciddi anlamda etkiliyor.

Artık estetik, sadece fiziksel görünüşü iyileştirmek için değil, aynı zamanda toplumun beklentilerine uymak için de kullanılıyor.

Artık estetik, sadece fiziksel görünüşü iyileştirmek için değil, aynı zamanda toplumun beklentilerine uymak için de kullanılıyor.

Bu nedenle, estetik uygulamaların yaygınlaşması, hem fiziksel hem de psikolojik sağlık açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor. Güzellik kavramının moda haline gelmesi ve estetik operasyonların popülerleşmesi, toplumun güzellik algısını ve bireylerin kendilerine bakışını derinden etkiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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