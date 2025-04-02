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Myanmar'da Meydana Gelen Depreme Bir Operasyon Sırasında Yakalanan Ekip Zor Anlar Yaşadı

Myanmar'da Meydana Gelen Depreme Bir Operasyon Sırasında Yakalanan Ekip Zor Anlar Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.04.2025 - 21:43

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Myanmar'da art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremde pek çok bina, yol ve tapınak zarar gördü. Bölgeden yürekleri ağızlara getiren pek çok görüntü geldi. 

Bir hastanede ekip depreme, bir operasyon sırasında yakalandı. Hastayı güvenli bir şekilde tutmaya çalışan sağlık çalışanlarının o anları kameraya anbean yansıdı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Myanmar'daki epremler, başkent Nepido'nun kuzeyinde, Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında yer kabuğunun yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Myanmar'daki epremler, başkent Nepido'nun kuzeyinde, Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında yer kabuğunun yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay başta olmak pek çok bölgeden, hatta Çin ve Tayland'da da hissedildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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