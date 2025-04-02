Myanmar'da art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremde pek çok bina, yol ve tapınak zarar gördü. Bölgeden yürekleri ağızlara getiren pek çok görüntü geldi.

Bir hastanede ekip depreme, bir operasyon sırasında yakalandı. Hastayı güvenli bir şekilde tutmaya çalışan sağlık çalışanlarının o anları kameraya anbean yansıdı.