Myanmar'da Yaşanan Depremde Bir Hastanenin Kamerası'na Yansıyan Görüntüler Kahramanmaraş Depremini Hatırlattı

Myanmar geçtiğimiz günlerde 7.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremde pek çok bina, köprü ve tapınağın çöktüğü ya da zarar gördüğü belirtildi. Sarsıntılar Çin ve Tayland'da da hissedildi.
Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan bölgesindeki Jingcheng Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde, iki hemşirenin şiddetli sarsıntılara rağmen bebeklerin yanında kalıp hayatlarını kurtarmak için çocuk katında beklediği anlar sağlık merkezinin kameralarına yansıdı. O görüntüler Kahramanmaraş depremini hatırlattı.
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Ülkemiz bundan yaklaşık 2 sene önce Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen iki depremle sarsılmış, deprem 11 ilimizi birden etkilemişti.
"Asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerden etkilenen illerimizden biri de Gaziantep oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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