Myanmar'da Yaşanan Depremde Bir Hastanenin Kamerası'na Yansıyan Görüntüler Kahramanmaraş Depremini Hatırlattı

Myanmar geçtiğimiz günlerde 7.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremde pek çok bina, köprü ve tapınağın çöktüğü ya da zarar gördüğü belirtildi. Sarsıntılar Çin ve Tayland'da da hissedildi.

Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan bölgesindeki Jingcheng Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde, iki hemşirenin şiddetli sarsıntılara rağmen bebeklerin yanında kalıp hayatlarını kurtarmak için çocuk katında beklediği anlar sağlık merkezinin kameralarına yansıdı. O görüntüler Kahramanmaraş depremini hatırlattı.