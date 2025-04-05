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Çorlu'da Bir Polis Ehliyetsiz Olduğu ve Kaçmaya Çalıştığı İddia Edilen Motorcuyu Darbetti

Çorlu'da Bir Polis Ehliyetsiz Olduğu ve Kaçmaya Çalıştığı İddia Edilen Motorcuyu Darbetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2025 - 18:57

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Çorlu'da polis ekipleri, ehliyetsiz olduğu ve kaçmaya çalıştığı iddia edilen bir motorcuyu sokak arasında yakaladı. Polislerden biri motorcuyu dakikalarca darbetti. Başka bir vatandaşın duruma tepki vermesi üzerine polis sakinleşti. Olay orada yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Motorcu berber olduğunu söyleyerek özür dilese de polis vurmaya devam etti.

Motorcu berber olduğunu söyleyerek özür dilese de polis vurmaya devam etti.

O polis hakkında soruşturma başlatıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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