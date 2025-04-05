Günümüzde, şiddet eylemlerinin alarm verici bir şekilde yükseliyor. Bu durum, adalet sisteminin yetersiz kalması ve suçlulara verilen cezaların caydırıcılığını yitirmesiyle doğrudan bağlantılı Bu sorun, toplumun her kesimini etkileyen ve huzuru kaçıran bir durum haline geldi.

'norsistt' TikTok kullanıcısı komşuları tarafından burnu kırılan annesi için yardım istedi. Tüm aile üyelerinin şiddet gördüğünü anlatan genç, bunu yapanların serbest kaldığını söyleyerek sesini duyurmaya çalıştı.