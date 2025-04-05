Kaynak: https://vt.tiktok.com/ZSrSV1rs1/
Günümüzde, şiddet eylemlerinin alarm verici bir şekilde yükseliyor. Bu durum, adalet sisteminin yetersiz kalması ve suçlulara verilen cezaların caydırıcılığını yitirmesiyle doğrudan bağlantılı Bu sorun, toplumun her kesimini etkileyen ve huzuru kaçıran bir durum haline geldi.
'norsistt' TikTok kullanıcısı komşuları tarafından burnu kırılan annesi için yardım istedi. Tüm aile üyelerinin şiddet gördüğünü anlatan genç, bunu yapanların serbest kaldığını söyleyerek sesini duyurmaya çalıştı.
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Verilen cezaların yetersiz kaldığı noktada insanlar seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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