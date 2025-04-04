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İstanbul'da Bir Ambulans Şoförü Sıkışık Trafikte İlerlemeye Çalıştığı Anları Paylaştı

İstanbul'da Bir Ambulans Şoförü Sıkışık Trafikte İlerlemeye Çalıştığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2025 - 20:47

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İstanbul'un yoğun trafiği ve kalabalığı, artık herkesin malumu haline geldi. Bu büyülü şehir, her ne kadar tarihi güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile göz kamaştırsa da, zaman zaman yaşam kalitesini düşüren bu iki unsur, şehrin dinamiklerini olumsız yönde etkileyebiliyor. İstanbul'un kalabalığı, onun bir metropol olmasının doğal bir sonucu olsa da, yoğun trafik, özellikle iş saatlerinde yaşanan aksamalarla birlikte, hem halkın hem de şehrin genel yaşam ritmini sekteye uğratabiliyor. 

Bir ambulans şoförü, İstanbul'da vakaya yetişmeye çalıştığı anları paylaştı. Sıkışık trafikte vakaya yetişmeye çalışan ambulans şoförünün o anları izleyenlerin gerilmesine sebep oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Acil durum araçlarına, yani ambulans, itfaiye ve polis araçlarına yol vermek, sadece bir trafik kuralları gereği değil, aynı zamanda bir insanlık görevidir.

Acil durum araçlarına, yani ambulans, itfaiye ve polis araçlarına yol vermek, sadece bir trafik kuralları gereği değil, aynı zamanda bir insanlık görevidir.

Bu araçlara yol vermek, hayatları kurtarmak ve toplum huzurunu korumak anlamına gelir. Bu, sadece bir kanun maddesi değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk ve vicdani bir görevdir. Bu nedenle, acil durum araçlarının sireni duyulduğunda, yolu hemen boşaltmak ve onlara geçiş hakkı vermek, gereken kuralları uygulamak hayati önem taşır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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