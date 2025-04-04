İstanbul'da Bir Ambulans Şoförü Sıkışık Trafikte İlerlemeye Çalıştığı Anları Paylaştı

İstanbul'un yoğun trafiği ve kalabalığı, artık herkesin malumu haline geldi. Bu büyülü şehir, her ne kadar tarihi güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile göz kamaştırsa da, zaman zaman yaşam kalitesini düşüren bu iki unsur, şehrin dinamiklerini olumsız yönde etkileyebiliyor. İstanbul'un kalabalığı, onun bir metropol olmasının doğal bir sonucu olsa da, yoğun trafik, özellikle iş saatlerinde yaşanan aksamalarla birlikte, hem halkın hem de şehrin genel yaşam ritmini sekteye uğratabiliyor.

Bir ambulans şoförü, İstanbul'da vakaya yetişmeye çalıştığı anları paylaştı. Sıkışık trafikte vakaya yetişmeye çalışan ambulans şoförünün o anları izleyenlerin gerilmesine sebep oldu.