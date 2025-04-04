Bir Hipnoterapist Zayıflamak İsteyen Danışanını Saniyeler İçinde Hamur İşinden Soğuttu

Hipnoz tartışmalı bir yöntem. Son yıllarda, bu esrarengiz ve bir o kadar da tartışmaya açık olan teknik, popülerliğini artırmış durumda. İnsanların zihinlerini ve davranışlarını değiştirmeye yönelik bu etkileyici yöntem, birçok farklı sektörde kullanılıyor. Ancak, hipnoz hala belirsizlikler ve tartışmalarla dolu bir alan olarak kabul ediliyor.

Bir doktor zayıflamak isteyen bir danışanını, saniyeler içinde hamur işinden soğuttuğu anları paylaştı. İkram edilen poğaçayı yemeye çalışırken midesi bulanan kadının o anları izleyenlerin kafasını karıştırdı.