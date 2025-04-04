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Bir Hipnoterapist Zayıflamak İsteyen Danışanını Saniyeler İçinde Hamur İşinden Soğuttu

Bir Hipnoterapist Zayıflamak İsteyen Danışanını Saniyeler İçinde Hamur İşinden Soğuttu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2025 - 16:31

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Hipnoz tartışmalı bir yöntem. Son yıllarda, bu esrarengiz ve bir o kadar da tartışmaya açık olan teknik, popülerliğini artırmış durumda. İnsanların zihinlerini ve davranışlarını değiştirmeye yönelik bu etkileyici yöntem, birçok farklı sektörde kullanılıyor. Ancak, hipnoz hala belirsizlikler ve tartışmalarla dolu bir alan olarak kabul ediliyor.

Bir doktor zayıflamak isteyen bir danışanını, saniyeler içinde hamur işinden soğuttuğu anları paylaştı. İkram edilen poğaçayı yemeye çalışırken midesi bulanan kadının o anları izleyenlerin kafasını karıştırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHoJWoYM51d/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Hipnoz, bilinçaltını harekete geçiren ve insan zihninin derinliklerine ulaşmayı sağlayan bir yöntem.

Hipnoz, bilinçaltını harekete geçiren ve insan zihninin derinliklerine ulaşmayı sağlayan bir yöntem.

Bu teknik, kişinin zihnindeki engelleri aşmasına, korkularını yenmesine ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Hipnozun etkisi, kişinin zihnindeki bilinçaltı düzeyine ulaşmayı sağlar ve bu sayede kişi, kendi iç dünyasında saklı olan güçlü potansiyelini keşfeder.

Bu potansiyel, kişinin hayatını olumlu yönde değiştirebilir ve kişiye daha önce hiç deneyimlemediği bir özgüven kazandırabilir.

Bu potansiyel, kişinin hayatını olumlu yönde değiştirebilir ve kişiye daha önce hiç deneyimlemediği bir özgüven kazandırabilir.

Hipnoz, kişinin kendini daha iyi anlamasına ve kendi iç dünyasını daha iyi tanımasına yardımcı olur. Bu teknik, kişinin hayatında olumlu değişiklikler yapmasına ve kişinin kendi iç dünyasında saklı olan güçlü potansiyelini keşfetmesine yardımcı olur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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