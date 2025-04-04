Bir Hipnoterapist Zayıflamak İsteyen Danışanını Saniyeler İçinde Hamur İşinden Soğuttu

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHoJWoYM51d/
Hipnoz tartışmalı bir yöntem. Son yıllarda, bu esrarengiz ve bir o kadar da tartışmaya açık olan teknik, popülerliğini artırmış durumda. İnsanların zihinlerini ve davranışlarını değiştirmeye yönelik bu etkileyici yöntem, birçok farklı sektörde kullanılıyor. Ancak, hipnoz hala belirsizlikler ve tartışmalarla dolu bir alan olarak kabul ediliyor.
Bir doktor zayıflamak isteyen bir danışanını, saniyeler içinde hamur işinden soğuttuğu anları paylaştı. İkram edilen poğaçayı yemeye çalışırken midesi bulanan kadının o anları izleyenlerin kafasını karıştırdı.
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Hipnoz, bilinçaltını harekete geçiren ve insan zihninin derinliklerine ulaşmayı sağlayan bir yöntem.
Bu potansiyel, kişinin hayatını olumlu yönde değiştirebilir ve kişiye daha önce hiç deneyimlemediği bir özgüven kazandırabilir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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