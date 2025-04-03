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Daha Önce Pek Çok Öngörüsü Doğru Çıkan Astrolog Can Aydoğmuş Yorumladı: Hükümet Değişecek mi?

Daha Önce Pek Çok Öngörüsü Doğru Çıkan Astrolog Can Aydoğmuş Yorumladı: Hükümet Değişecek mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.04.2025 - 20:43

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Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan süreci önceden tahmin etmesi ile gündem olmuştu. Kendisine önümüzdeki dönemde hükümetin değişip değişmeyeceği soruldu. Durumu astrolojik olarak değerlendiren Aydoğmuş, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Can Aydoğmuş, Onediı'da yazdığı Şubat ayı yorumunda "2024 Şubat ile 2025 Haziran arası veya en geç 2025 Aralık ayına kadar Türkiye devletinin yönetimindeki çok önemli, en yüksek noktadaki bazı insanlar sağlık ya da çeşitli sebeplerden çalışmayı bırakma durumunda olacaklar ve hükümet değişecek." demişti.

Can Aydoğmuş, Onediı'da yazdığı Şubat ayı yorumunda "2024 Şubat ile 2025 Haziran arası veya en geç 2025 Aralık ayına kadar Türkiye devletinin yönetimindeki çok önemli, en yüksek noktadaki bazı insanlar sağlık ya da çeşitli sebeplerden çalışmayı bırakma durumunda olacaklar ve hükümet değişecek." demişti.

Bildiğiniz üzere ülkemiz Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart gününden bu yana oldukça hareketli bir dönem geçiriyor. Ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli de ciddi sağlık problemleri ile mücadele diyor.

Can Aydoğmuş, 2025-2026 döneminde hükümetin değişmesi için güçlü etkilerin olduğunu söyledi.

Can Aydoğmuş, 2025-2026 döneminde hükümetin değişmesi için güçlü etkilerin olduğunu söyledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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