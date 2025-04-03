Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan süreci önceden tahmin etmesi ile gündem olmuştu. Kendisine önümüzdeki dönemde hükümetin değişip değişmeyeceği soruldu. Durumu astrolojik olarak değerlendiren Aydoğmuş, yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Can Aydoğmuş, Onediı'da yazdığı Şubat ayı yorumunda "2024 Şubat ile 2025 Haziran arası veya en geç 2025 Aralık ayına kadar Türkiye devletinin yönetimindeki çok önemli, en yüksek noktadaki bazı insanlar sağlık ya da çeşitli sebeplerden çalışmayı bırakma durumunda olacaklar ve hükümet değişecek." demişti.
Can Aydoğmuş, 2025-2026 döneminde hükümetin değişmesi için güçlü etkilerin olduğunu söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Ülkede kan gövdeyi götürse bile Onedio astroloji sevdasından vazgeçmez.