Japonya'da Sıfır Ev Alan Bir Türk Evi Yapan Şirketin Yaptığı Kontrolleri Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DH3fqhLS6fy/
Japonya, inşaat teknolojilerindeki başarısıyla biliniyor. Ülke, güvenlik konusunda hiçbir taviz vermeyen, sağlam ve dayanıklı evler inşa etme konusunda usta. Japonya coğrafi konumu nedeniyle depremle sık sık karşı karşıya kalıyor. Ancak, yüksek teknolojiye sahip inşaat yöntemleri sayesinde, bu doğal felaketler karşısında bile can kaybı minimuma indiriliyor.
Japonya'da sıfır ev sahibi olan 'japonyabestesi' isimli içerik üreticisi, evi yapan şirketin gerçekleştirdiği kontrolleri paylaştı. Her detayın ayrı ayrı incelendiği o anlar, izleyenleri uzun uzun düşündürdü.
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Japonya'nın teknoloji alanında ileri seviyede olduğunu söylemek hafif kalır bildiğiniz üzere.
Teknolojiyi aynı zamanda hem hayatlarını kolaylaştırmak hem de günlük yaşamı daha güvenli hale getirmek için her alanda etkin bir şekilde kullanıyorlar.
Uygulama elbette pek çok kişiyi şaşırttı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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