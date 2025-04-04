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Japonya'da Sıfır Ev Alan Bir Türk Evi Yapan Şirketin Yaptığı Kontrolleri Paylaştı

Japonya'da Sıfır Ev Alan Bir Türk Evi Yapan Şirketin Yaptığı Kontrolleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2025 - 16:58

İçerik Devam Ediyor

Japonya, inşaat teknolojilerindeki başarısıyla biliniyor. Ülke, güvenlik konusunda hiçbir taviz vermeyen, sağlam ve dayanıklı evler inşa etme konusunda usta. Japonya coğrafi konumu nedeniyle depremle sık sık karşı karşıya kalıyor. Ancak, yüksek teknolojiye sahip inşaat yöntemleri sayesinde, bu doğal felaketler karşısında bile can kaybı minimuma indiriliyor. 

Japonya'da sıfır ev sahibi olan 'japonyabestesi' isimli içerik üreticisi, evi yapan şirketin gerçekleştirdiği kontrolleri paylaştı. Her detayın ayrı ayrı incelendiği o anlar, izleyenleri uzun uzun düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DH3fqhLS6fy/
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Japonya'nın teknoloji alanında ileri seviyede olduğunu söylemek hafif kalır bildiğiniz üzere.

Adeta bir asır ötede yaşıyormuş gibi hissettiriyorlar. Tknolojik gelişmeleri ve yenilikleri günlük yaşamlarına nasıl entegre ettiklerini gösteren videolar her birimizi oldukça şaşırtıyor. Teknoloji, Japonya'nın yaşam biçiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.

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Teknolojiyi aynı zamanda hem hayatlarını kolaylaştırmak hem de günlük yaşamı daha güvenli hale getirmek için her alanda etkin bir şekilde kullanıyorlar.

Bu hem ev teknolojilerinde hem inşaat sistemlerinde kendisini fazlasıyla gösteriyor.

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Uygulama elbette pek çok kişiyi şaşırttı.
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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