Çocukluk döneminde karşılaşılan nitelikli bir öğretmen, hayatın ilerleyen evrelerinde büyük bir fark yaratabilir. Bu öğretmenin varlığı, çocuğun eğitim yolculuğunu ve hatta kariyerini bile önemli ölçüde etkileyebilir. Çünkü, o çocuğun hayatında belirleyici bir rol oynar ve gelecekteki başarılarını şekillendirir. Bu nedenle, çocukların hayatındaki bu öğretmenlerin önemi yadsınamaz.

Bir öğretmenin okul koridorlarında öğrencileriyle eğlenceli anları sosyal medyada viral oldu. Enerjisiyle öğrencilerin de tüm havasını değiştiren öğretmenin o anları beğeni topladı.