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Öğrencilerle İletişim Şekliyle Okulun Tüm Havasını Değiştiren Öğretmenin Enerjisine Bayılacaksınız

Öğrencilerle İletişim Şekliyle Okulun Tüm Havasını Değiştiren Öğretmenin Enerjisine Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2025 - 11:12

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Çocukluk döneminde karşılaşılan nitelikli bir öğretmen, hayatın ilerleyen evrelerinde büyük bir fark yaratabilir. Bu öğretmenin varlığı, çocuğun eğitim yolculuğunu ve hatta kariyerini bile önemli ölçüde etkileyebilir. Çünkü, o çocuğun hayatında belirleyici bir rol oynar ve gelecekteki başarılarını şekillendirir. Bu nedenle, çocukların hayatındaki bu öğretmenlerin önemi yadsınamaz.

Bir öğretmenin okul koridorlarında öğrencileriyle eğlenceli anları sosyal medyada viral oldu. Enerjisiyle öğrencilerin de tüm havasını değiştiren öğretmenin o anları beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DH_3E_...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Her bir öğrencisiyle ayrı ayrı selamlaşan öğretmen onlara tatlı şakalar da yaptı.

Her bir öğrencisiyle ayrı ayrı selamlaşan öğretmen onlara tatlı şakalar da yaptı.

Öğretmen o anlarını: 'Okul çocukların olmak istediği bir yer olmalı.Eğlenmeyi unutmayın!' notuyla paylaştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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