Sokak röportajları, çeşitli düşüncelerin ve bakış açılarının bir araya geldiği bir platform oluşturur. Bu çeşitlilik, birbirinden ilginç ve beklenmedik fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Sokak röportajları, toplumun nabzını tutmanın yanı sıra, insanların güncel konular hakkında ne düşündüğünü anlamak için de önemli bir araçtır. Bu nedenle, sokak röportajları, toplumsal konuların anlaşılmasında ve çözüm önerileri geliştirmede büyük bir rol oynar.
Sokağın Gündemi isimli kanalın sokak röportajında insanlara ekonomi ile ilgili düşünceleri soruldu. Ekonominin sorumlusunun esnaflar ve hükümete garezi olanlar olduğunu söyleyen vatandaşların cevapları viral oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
Ülkemizdeki ekonomik durum, geniş bir yelpazede etkisini hissettiriyor.
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Ot beyincikk
Nas politikasını esnaf belirlemişti zaten.
Suçu direkt Allah’a atanlar da var, bunlar yine iyi. Koca devran dönüyor ve patron yukardan kuşbaşına yüzde beşyüz zam yaptım diyor mesela. 😅