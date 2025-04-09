Sokak röportajları, çeşitli düşüncelerin ve bakış açılarının bir araya geldiği bir platform oluşturur. Bu çeşitlilik, birbirinden ilginç ve beklenmedik fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Sokak röportajları, toplumun nabzını tutmanın yanı sıra, insanların güncel konular hakkında ne düşündüğünü anlamak için de önemli bir araçtır. Bu nedenle, sokak röportajları, toplumsal konuların anlaşılmasında ve çözüm önerileri geliştirmede büyük bir rol oynar.

Sokağın Gündemi isimli kanalın sokak röportajında insanlara ekonomi ile ilgili düşünceleri soruldu. Ekonominin sorumlusunun esnaflar ve hükümete garezi olanlar olduğunu söyleyen vatandaşların cevapları viral oldu.