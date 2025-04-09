onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Sokak Röportajında Vatandaşların Ekonomi Yorumu Gündem Oldu: "Hükümetten Değil Esnafın Oyunu

Bir Sokak Röportajında Vatandaşların Ekonomi Yorumu Gündem Oldu: "Hükümetten Değil Esnafın Oyunu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.04.2025 - 23:53

İçerik Devam Ediyor

Sokak röportajları, çeşitli düşüncelerin ve bakış açılarının bir araya geldiği bir platform oluşturur. Bu çeşitlilik, birbirinden ilginç ve beklenmedik fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Sokak röportajları, toplumun nabzını tutmanın yanı sıra, insanların güncel konular hakkında ne düşündüğünü anlamak için de önemli bir araçtır. Bu nedenle, sokak röportajları, toplumsal konuların anlaşılmasında ve çözüm önerileri geliştirmede büyük bir rol oynar.

Sokağın Gündemi isimli kanalın sokak röportajında insanlara ekonomi ile ilgili düşünceleri soruldu. Ekonominin sorumlusunun esnaflar ve hükümete garezi olanlar olduğunu söyleyen vatandaşların cevapları viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ülkemizdeki ekonomik durum, geniş bir yelpazede etkisini hissettiriyor.

Ülkemizdeki ekonomik durum, geniş bir yelpazede etkisini hissettiriyor.

Gündelik yaşamın her alanında, 7'den 70'e her birey, sürekli yükselen maliyetlerin baskısını hissediyor. Bu durum, yaşam standartlarımızı ve alışkanlıklarımızı etkileyerek, toplumun her kesiminde belirgin bir etki yaratıyor. Bu durum sık sık sokak röportajlarının da konusu oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ates.

Ot beyincikk

Bozkurt

Nas politikasını esnaf belirlemişti zaten.

Arwen

Suçu direkt Allah’a atanlar da var, bunlar yine iyi. Koca devran dönüyor ve patron yukardan kuşbaşına yüzde beşyüz zam yaptım diyor mesela. 😅