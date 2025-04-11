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Alanya'da Devrilen Tırdan Dökülen Domateslerin Önünde Domates Yiyerek Video Çeken Adam Sinir Bozdu

Alanya'da Devrilen Tırdan Dökülen Domateslerin Önünde Domates Yiyerek Video Çeken Adam Sinir Bozdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.04.2025 - 18:27

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Antalya'dan Mersin'e seyahat eden domates yüklü bir tır, Alanya'da devrildi. Yol kenarına dökülen domatesler büyük bir karmaşaya neden oldu. Kasa kasa yola saçılmasıyla birlikte çevredeki insanlar olay yerine toplandı. Tır şoförüne yardım ettikleri düşünülürken, domatesleri kendileri için topladıkları öğrenildi. 

O anları, elindeki domatesi yiyerek kaydeden vatandaşın videosu tepki çekti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Domatesleri hem yediğini hem topladığını söyleyen vatandaş, 5 kasa domatesi de eve gönderdiğini söyledi.

Domatesleri hem yediğini hem topladığını söyleyen vatandaş, 5 kasa domatesi de eve gönderdiğini söyledi.

Pek çok kişinin de poşetlere doldurdukları domatesleri alarak uzaklaştıkları görüldü.

O anlara pek çok kişi tepki gösterdi;

O anlara pek çok kişi tepki gösterdi;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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