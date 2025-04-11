Alanya'da Devrilen Tırdan Dökülen Domateslerin Önünde Domates Yiyerek Video Çeken Adam Sinir Bozdu

Antalya'dan Mersin'e seyahat eden domates yüklü bir tır, Alanya'da devrildi. Yol kenarına dökülen domatesler büyük bir karmaşaya neden oldu. Kasa kasa yola saçılmasıyla birlikte çevredeki insanlar olay yerine toplandı. Tır şoförüne yardım ettikleri düşünülürken, domatesleri kendileri için topladıkları öğrenildi.
O anları, elindeki domatesi yiyerek kaydeden vatandaşın videosu tepki çekti.
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Domatesleri hem yediğini hem topladığını söyleyen vatandaş, 5 kasa domatesi de eve gönderdiğini söyledi.
O anlara pek çok kişi tepki gösterdi;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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