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Eylem Yapan İşçilerin Çadırına Müdahale Eden AKP’li Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Bir İşçiye Yumruk Attı

Eylem Yapan İşçilerin Çadırına Müdahale Eden AKP’li Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Bir İşçiye Yumruk Attı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.04.2025 - 16:39 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 17:06

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Altındağ'daki sendika üyesi oldukları için işten çıkarılan işçiler haklarını aramak için belediye binasının yanına bir çadır kurarak eylem yapmaya başladı. Ancak, Altındağ Belediye Başkanı AKP'li Veysel Tiryaki'nin, bu direniş çadırını alay konusu yapması ve ardından çadırda eylem yapan işçilere saldırması, gergin anlara sebep oldu.

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O anları buradan izleyebilirsiniz;

Belediye binasından ayrılırken işçileri gören ve çadırı dağıtmaya çalışan Veysel Tiryaki ile bir işçi arasında gerilim yaşandı.

Belediye binasından ayrılırken işçileri gören ve çadırı dağıtmaya çalışan Veysel Tiryaki ile bir işçi arasında gerilim yaşandı.

Tiryaki'nin işçiye yumruk attığı görüdü.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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