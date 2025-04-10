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Gülhane Parkında Toplanan TİP Üyeleri Polis Ablukasına Alındı: Erkan Baş Bir Polise Tepki Gösterdi

Gülhane Parkında Toplanan TİP Üyeleri Polis Ablukasına Alındı: Erkan Baş Bir Polise Tepki Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.04.2025 - 20:45

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan süreçte, ülkede hareketli günler başladı. Ekrem İmamoğlu ve beraberinde tutuklananlar için çeşitli eylemler düzenlendi. Bu eylemlerde 301 öğrenci tutuklandı. Bu öğrencilerden bir çoğu için tahliye haberi geldi ve gelmeye devam ediyor. 

TİP üyeleri de Gülhane Parkın'da protesto için toplandı. Fakat polis ablukasına alındılar. Erkan Baş yüzünü kapatan polise tepki gösterdi. Kanunsuz iş yaptığını, yüzünü bunun için gizlediğini söyleyen Erkan Baş, 'İnsan utanacağı işi yapmaz.' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Erkan Baş bu süreçte yaşananlara en çok tepki gösterenlerden biriydi.

Erkan Baş bu süreçte yaşananlara en çok tepki gösterenlerden biriydi.

Kendisi Silivri'ye de giderek tutuklananlara destek ziyaretine bulunmuştu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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