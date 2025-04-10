Gülhane Parkında Toplanan TİP Üyeleri Polis Ablukasına Alındı: Erkan Baş Bir Polise Tepki Gösterdi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan süreçte, ülkede hareketli günler başladı. Ekrem İmamoğlu ve beraberinde tutuklananlar için çeşitli eylemler düzenlendi. Bu eylemlerde 301 öğrenci tutuklandı. Bu öğrencilerden bir çoğu için tahliye haberi geldi ve gelmeye devam ediyor.

TİP üyeleri de Gülhane Parkın'da protesto için toplandı. Fakat polis ablukasına alındılar. Erkan Baş yüzünü kapatan polise tepki gösterdi. Kanunsuz iş yaptığını, yüzünü bunun için gizlediğini söyleyen Erkan Baş, 'İnsan utanacağı işi yapmaz.' dedi.