Silivri Cezaevi'nden Tahliye Edilen Mahir Polat Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ciddi sağlık problemleri yaşadı. Mahir Polat'ın bu durumu göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması talepleri karşılık buldu ve Polat için ev hapsi kararı alındı.

Geçtiğimiz saatlerde cezaevinden tahliye edilen Polat, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Silivri'de havalandırmamda küçücük bir yer vardı, betonun içinde küçücük bir oyuk vardı orada 4 yapraklı bir yonca çıkmıştı.' diyen Polat umut mesajları verdi.