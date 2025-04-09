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Silivri Cezaevi'nden Tahliye Edilen Mahir Polat Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

Silivri Cezaevi'nden Tahliye Edilen Mahir Polat Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.04.2025 - 22:43

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ciddi sağlık problemleri yaşadı. Mahir Polat'ın bu durumu göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması talepleri karşılık buldu ve Polat için ev hapsi kararı alındı.

Geçtiğimiz saatlerde cezaevinden tahliye edilen Polat, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Silivri'de havalandırmamda küçücük bir yer vardı, betonun içinde küçücük bir oyuk vardı orada 4 yapraklı bir yonca çıkmıştı.' diyen Polat umut mesajları verdi.

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21 yaşından bu yana sağlık sorunları ile mücadele ettiğini söyleyen Mahir Polat, cezaevinde de ciddi tansiyon problemleri yaşadı.

21 yaşından bu yana sağlık sorunları ile mücadele ettiğini söyleyen Mahir Polat, cezaevinde de ciddi tansiyon problemleri yaşadı.

9 Mart'ta Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan hastaneye kaldırılan Polat anjiyo oldu. Cezaevi koşullarına dayanamayan Polat için ev hapsi kararı verildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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