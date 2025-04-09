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Mahir Polat'a Ev Hapsi Kararından Sonra Babası Aziz Polat Sevincini Paylaştı: "Halkımız Sağolsun"

Mahir Polat'a Ev Hapsi Kararından Sonra Babası Aziz Polat Sevincini Paylaştı: "Halkımız Sağolsun"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.04.2025 - 19:38

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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hapishanede ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Kendisinin tutuksuz yargılanması için verilen talepler sonuç buldu ve Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi. 

Kararın ardından Mahir Polat'ın babası Aziz Polat da Sözcü TV'nin canlı yayınına bağlanarak mutluluğunu dile getirdi. Öncelikle halka teşekkür eden Aziz Polat tutuklu bulunan gençlere de değinerek 'Elbette benim gibi bütün aileler çocuklarına kavuşacak. Hepsi benim çocuğum gibi.' dedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Mahir Polat, 27 Mart tarihinde yüksek tansiyon nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı.

Mahir Polat, 27 Mart tarihinde yüksek tansiyon nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı.

Bu olayın ardından, 29 Mart'ta Polat, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla hastaneye kaldırılmış,  Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Polat burada anjiyo olmuştu. Polat'ın tedavisi 31 Mart'ta tamamlandı ve taburcu edildi. Taburcu edilmesinin hemen ardından, Polat Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na geri gönderildi. Ancak, sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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