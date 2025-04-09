Mahir Polat'a Ev Hapsi Kararından Sonra Babası Aziz Polat Sevincini Paylaştı: "Halkımız Sağolsun"

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hapishanede ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Kendisinin tutuksuz yargılanması için verilen talepler sonuç buldu ve Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi.
Kararın ardından Mahir Polat'ın babası Aziz Polat da Sözcü TV'nin canlı yayınına bağlanarak mutluluğunu dile getirdi. Öncelikle halka teşekkür eden Aziz Polat tutuklu bulunan gençlere de değinerek 'Elbette benim gibi bütün aileler çocuklarına kavuşacak. Hepsi benim çocuğum gibi.' dedi.
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Mahir Polat, 27 Mart tarihinde yüksek tansiyon nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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