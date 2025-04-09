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İlkin Aydın'dan Sonra Naz Aydemir Akyol, Simge Aköz ve Zehra Güneş de Polis Haftası Pankartını Tutmadı

İlkin Aydın'dan Sonra Naz Aydemir Akyol, Simge Aköz ve Zehra Güneş de Polis Haftası Pankartını Tutmadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.04.2025 - 19:20

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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi sahada taraftarları selamlarken getirilen Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılını kutlayan pankartı tutmadı. Bu durum, maç öncesi dikkat çeken bir detay oldu.

Burada sizinle paylaşmıştık;

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İlkin Aydın'ın ardından Vakıfbank-Eczacıbaşı maçında da Naz Aydemir Akyol, Simge Aköz ve Zehra Güneş polis haftasıyla ilgili pankartı tutmadı.

İlkin Aydın'ın ardından Vakıfbank-Eczacıbaşı maçında da Naz Aydemir Akyol, Simge Aköz ve Zehra Güneş polis haftasıyla ilgili pankartı tutmadı.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili başlatılan süreçte verdiği tepkilerle sık sık gündem olan İlkin Aydın'ın gündem olan hareketinen sonra Filenin Sultanları Naz, Simge ve Zehra'nın o anları da gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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