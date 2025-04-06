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23 Yaşındaki Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları, Avrupa’da Katıldığı Kongrede Yaşananları Anlattı

23 Yaşındaki Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları, Avrupa’da Katıldığı Kongrede Yaşananları Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2025 - 13:42

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Avrupa Konseyi'nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 24-27 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlendi. 48.'si düzenlenen oturumda 23 yaşındaki Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları, Türkiye'deki mevcut durumu anlattı. Enes Hocaoğlulları konuşmasında, Türkiye'de seçilmiş belediye başkanlarının görevlerinden alınmaları ve yerel demokrasiye yönelik yaşanan baskılar konuları ele aldı. Hocaoğulları'nın o konuşması ayakta alkışlanırken sosyal medyada da gündem oldu.

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Kongrede polis şiddetinden de bahseden Enes Hocaoğulları "Gençler artık 'yeter' diyor" dedi.

Türkiye’deki gençlik mücadelesini ve demokrasi taleplerini vurgulayan genç, kendisi gibi diğer gençlere harekete geçmeleri için seslendi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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