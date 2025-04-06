İtalya'da Ekrem İmamoğlu İçin Düzenlenen Protestolarda Bologna Belediye Binasına İmamoğlu'nun Posteri Asıldı

Günlerdir tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için, gözaltına alındığı 19 Mart gününden bu yana ülkenin dört bir yanında destek eylemleri gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde Almanya, İspanya, İrlanda gibi pek çok ülkede de yaşananlar için protesto yürüyüşleri düzenlendi.
İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen protestoya, Belediye Başkanı Matteo Lepore de katıldı. Belediye Binası'na Ekrem İmamoğlu posteri asıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burdan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce İmamoğlu ile birçok kez karşılaştıklarını söyleyen Lepore, bir de konuşma yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın