İtalya'da Ekrem İmamoğlu İçin Düzenlenen Protestolarda Bologna Belediye Binasına İmamoğlu'nun Posteri Asıldı

'Bugünden itibaren İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da binada yer alacak. O birkaç kez yüz yüze geldiğim değerli bir insan ve demokratik olarak seçilmiş biri. İstanbul'da 1 milyon kişi onun serbest bırakılmasını talep ediyor.'