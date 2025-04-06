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İtalya'da Ekrem İmamoğlu İçin Düzenlenen Protestolarda Bologna Belediye Binasına İmamoğlu'nun Posteri Asıldı

İtalya'da Ekrem İmamoğlu İçin Düzenlenen Protestolarda Bologna Belediye Binasına İmamoğlu'nun Posteri Asıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2025 - 10:02

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Günlerdir tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için, gözaltına alındığı 19 Mart gününden bu yana ülkenin dört bir yanında destek eylemleri gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde Almanya, İspanya, İrlanda gibi pek çok ülkede de yaşananlar için protesto yürüyüşleri düzenlendi.

İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen protestoya, Belediye Başkanı Matteo Lepore de katıldı. Belediye Binası'na Ekrem İmamoğlu posteri asıldı.

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Burdan izleyebilirsiniz;

Daha önce İmamoğlu ile birçok kez karşılaştıklarını söyleyen Lepore, bir de konuşma yaptı.

Daha önce İmamoğlu ile birçok kez karşılaştıklarını söyleyen Lepore, bir de konuşma yaptı.

'Bugünden itibaren İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da binada yer alacak. O birkaç kez yüz yüze geldiğim değerli bir insan ve demokratik olarak seçilmiş biri. İstanbul'da 1 milyon kişi onun serbest bırakılmasını talep ediyor.'

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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