Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), muhtemel bir kayyum atamasını önlemek için stratejik bir hamle yapma kararı aldı. Bu karar çerçevesinde, parti 6 Nisan Pazar günü (yarın) 21. Olağanüstü Kurultay'ını düzenleyecek Ankara'da düzenlenecek önemli toplantıda, mevcut Genel Başkan Özgür Özel, liderlik pozisyonu için tekrar adaylığını koyacak. Özel'in dışında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de genel başkanlık için adaylıklarını açıkladı.

Astrolog Dinçer Güner, 13 Nisan'da gerçekleşecek dolunayın etkilerini anlattığı dolunayda bu kurultayı da değerlendirdi. Güner muhalefete dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.