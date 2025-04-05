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Astrolog Dinçer Güner Yarın Gerçekleşecek Olan CHP Kurultayını Değerlendirdi

Astrolog Dinçer Güner Yarın Gerçekleşecek Olan CHP Kurultayını Değerlendirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2025 - 21:36

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), muhtemel bir kayyum atamasını önlemek için stratejik bir hamle yapma kararı aldı. Bu karar çerçevesinde, parti 6 Nisan Pazar günü (yarın) 21. Olağanüstü Kurultay'ını düzenleyecek Ankara'da düzenlenecek önemli toplantıda, mevcut Genel Başkan Özgür Özel, liderlik pozisyonu için tekrar adaylığını koyacak. Özel'in dışında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de genel başkanlık için adaylıklarını açıkladı. 

Astrolog Dinçer Güner, 13 Nisan'da gerçekleşecek dolunayın etkilerini anlattığı dolunayda bu kurultayı da değerlendirdi. Güner muhalefete dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Dinçer Güneri gökyüzü incelendiğinde muhalefetin alacağı bir kararın, yapacağı bir açıklamanın ya da kullanacağı bir sözün halk tarafından karşılık bulmayabileceğini, hatta kabul görmeyebileceğini söyledi.

Dinçer Güneri gökyüzü incelendiğinde muhalefetin alacağı bir kararın, yapacağı bir açıklamanın ya da kullanacağı bir sözün halk tarafından karşılık bulmayabileceğini, hatta kabul görmeyebileceğini söyledi.

Bu doğrultuda kurultaydan çıkacak kararın halkın büyük bir kesimini memnun etmeyebileceğini, muhalafetin bu dönemde nabzı iyi yoklaması ve yapacağı açıklamalarda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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