Eylemlerin Maskotu Oluyor: Pikachu ABD'den Sonra Şimdi de İsrail'deki Eylemde Görüldü

Ekrem İmamoğlu eylemlerine damgasını vuran Pikachu kostümlü eylemciyi hatırlarsınız. Kendisi ABD'de başlayan Trump ve Elon Musk karşıtı eylemlerde görülmüştü. Eylemlerin maskotu haline gelen Pikachu son olarak da İsrail'de gerçekleşen Netanyahu karşıtı protestolarda görüldü.
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Antalya'daki eylemlerde koşuşuyla dikkat çeken Pikachu, tüm dünyada viral olmuştu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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