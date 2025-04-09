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İlkin Aydın'ın Polis Haftası Pankartını Tutmaması Sosyal Medyada Gündem Oldu

İlkin Aydın'ın Polis Haftası Pankartını Tutmaması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.04.2025 - 15:17 Son Güncelleme: 09.04.2025 - 15:45

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde parkede tribünleri selamlarken maç hakemleri, takım arkadaşları ve rakiplerinin tuttuğu Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılına dair açılan pankartı tutmadı.

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Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off yarı final ilk maçında Galatasaray 'a konuk oldu.

Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off yarı final ilk maçında Galatasaray 'a konuk oldu.

2 galibiyete ulaşan takımın bir üst tura yükseleceği eşleşmenin ilk maçı öncesinde Galatasaray'da forma giyen Filenin Sultanları'ndan İlkin Aydın dikkatleri üzerine çekti.

İlkin Aydın, seremonide açılan Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı pankartını tutmadı.

İlkin Aydın, seremonide açılan Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı pankartını tutmadı.

Aydın, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından karara tepki göstermiş, protestolara destek vermişti. Eylemlere katılan bazı vatandaşlara polis müdahalesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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