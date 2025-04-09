İlkin Aydın'ın Polis Haftası Pankartını Tutmaması Sosyal Medyada Gündem Oldu
İlkin Aydın'ın Polis Haftası Pankartını Tutmaması Sosyal Medyada Gündem Oldu
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde parkede tribünleri selamlarken maç hakemleri, takım arkadaşları ve rakiplerinin tuttuğu Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılına dair açılan pankartı tutmadı.
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Sultanlar Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off yarı final ilk maçında Galatasaray 'a konuk oldu.
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İlkin Aydın, seremonide açılan Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı pankartını tutmadı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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