Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden Tahliye Edilen Mahir Polat'tan İlk Görüntü Geldi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hapishanede ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Kendisinin tutuksuz yargılanması için verilen talepler sonuç buldu ve Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi.

Geçtiğimiz dakikalarda Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilen Polat, basının sorularını da yanıtladı. Çok yorgun olduğunu ve dinlenmesi gerektiğin söyleyen Mahir Polat, halkımıza da teşekkürlerini iletti.