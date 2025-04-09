Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden Tahliye Edilen Mahir Polat'tan İlk Görüntü Geldi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hapishanede ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Kendisinin tutuksuz yargılanması için verilen talepler sonuç buldu ve Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi.
Geçtiğimiz dakikalarda Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilen Polat, basının sorularını da yanıtladı. Çok yorgun olduğunu ve dinlenmesi gerektiğin söyleyen Mahir Polat, halkımıza da teşekkürlerini iletti.
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27 Mart'ta yüksek tansiyon sorunları yaşayan Mahir Polat, bu durumun ardından 29 Mart'ta Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan hastaneye kaldırıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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