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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden Tahliye Edilen Mahir Polat'tan İlk Görüntü Geldi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden Tahliye Edilen Mahir Polat'tan İlk Görüntü Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.04.2025 - 20:42

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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hapishanede ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Kendisinin tutuksuz yargılanması için verilen talepler sonuç buldu ve Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi. 

Geçtiğimiz dakikalarda Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilen Polat, basının sorularını da yanıtladı. Çok yorgun olduğunu ve dinlenmesi gerektiğin söyleyen Mahir Polat, halkımıza da teşekkürlerini iletti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

27 Mart'ta yüksek tansiyon sorunları yaşayan Mahir Polat, bu durumun ardından 29 Mart'ta Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan hastaneye kaldırıldı.

27 Mart'ta yüksek tansiyon sorunları yaşayan Mahir Polat, bu durumun ardından 29 Mart'ta Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan hastaneye kaldırıldı.

Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Polat, burada anjiyo işlemi uygulandı. 31 Mart'ta tedavisi tamamlanan Polat, taburcu edildikten hemen sonra Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na geri döndü. Ancak, sağlık durumunun yeniden incelenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tahliye edilen Mahir Polat'ın ilk cümlesi 'Herkesi çok seviyorum' oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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