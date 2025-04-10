Mahmut Tanal Karşıladı: Silivri Cezaevi'nden Tahliye Edilen Gençler Coşkuyla Karşılandı

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında başlayan gösterilerde 301 öğrenci tutuklanmıştı. Bugün 102 genç için tahliye kararı verildi. Gündüz saatlerinde gençleri karşılamak için Silivri'ye giden Mahmut Tanal, tahliye işlemlerinin geciktirildiğini söylemişti.
102 genç geçtiğimiz dakikalarda tahliye edildi. Coşkuyla karşılanan gençlerin dansına CHP Milletvekili Mahmut Tanal da katıldı.
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İşte o anlar;
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Ayrıca Mahmut Tanal tahliye edilen gençlere, "Provokasyonları yapanlar kaçıyor, siz kek gibi yakalanıyorsunuz." diyerek sitemde de bulundu.
O anları da buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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