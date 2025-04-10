Tahliye Olan Berkay Gezgin Fatih Portakal'ın Sorularını Yanıtladı: "Atatürk'ün Gençleri Korkmaz"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterilerinde gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 102 kişi, bugün serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında, Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP'nin sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' sözünün yaratıcısı Berkay Gezgin de yer alıyordu.
Tahliye olan Berkay Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Berkay Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı. Bundan sonra eylemlerde yer alıp almayacağı sorulan Berkay Gezgin 'Atatürk'ün gençleri korkmaz' dedi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan eylemlerde 301 öğrenci tutuklanmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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