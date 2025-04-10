Meğer Akımmış: Son Dönemde Gişelerde Yaşanan Kazalarının Altından Sosyal Medya Akımı Çıktı

Sosyal medya platformlarında her dönem çeşitli ve dikkat çeken akımları ortaya çıkıyor. Bu akımların bazıları, ne yazık ki, ciddi riskler içerebiliyor. Fakat insanlar daha fazla izlenme için pek çok riski göze alabiliyor.

Son dönemde gişe girişlerinde yaşanan kaza haberlerinde bir artış gözlemlenmişti. Bunun altından da bir sosyal medya akımı çıktı. Gişeye yüksek hızla giriş yaptığı anı kaydeden sosyal medya kullanıcısının o anları, yaşanan kazaların sebebini net bir şekilde ortaya koydu.