Meğer Akımmış: Son Dönemde Gişelerde Yaşanan Kazalarının Altından Sosyal Medya Akımı Çıktı

Sosyal medya platformlarında her dönem çeşitli ve dikkat çeken akımları ortaya çıkıyor. Bu akımların bazıları, ne yazık ki, ciddi riskler içerebiliyor. Fakat insanlar daha fazla izlenme için pek çok riski göze alabiliyor.
Son dönemde gişe girişlerinde yaşanan kaza haberlerinde bir artış gözlemlenmişti. Bunun altından da bir sosyal medya akımı çıktı. Gişeye yüksek hızla giriş yaptığı anı kaydeden sosyal medya kullanıcısının o anları, yaşanan kazaların sebebini net bir şekilde ortaya koydu.
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Sosyal medya platformları, birçok kişi için artık tam zamanlı bir meslek haline geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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