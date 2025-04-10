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Meğer Akımmış: Son Dönemde Gişelerde Yaşanan Kazalarının Altından Sosyal Medya Akımı Çıktı

Meğer Akımmış: Son Dönemde Gişelerde Yaşanan Kazalarının Altından Sosyal Medya Akımı Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.04.2025 - 18:06

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Sosyal medya platformlarında her dönem çeşitli ve dikkat çeken akımları ortaya çıkıyor. Bu akımların bazıları, ne yazık ki, ciddi riskler içerebiliyor. Fakat insanlar daha fazla izlenme için pek çok riski göze alabiliyor. 

Son dönemde gişe girişlerinde yaşanan kaza haberlerinde bir artış gözlemlenmişti. Bunun altından da bir sosyal medya akımı çıktı. Gişeye yüksek hızla giriş yaptığı anı kaydeden sosyal medya kullanıcısının o anları, yaşanan kazaların sebebini net bir şekilde ortaya koydu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medya platformları, birçok kişi için artık tam zamanlı bir meslek haline geldi.

Sosyal medya platformları, birçok kişi için artık tam zamanlı bir meslek haline geldi.

İzleyici kitlesini artırmak adına, insanlar sıra dışı ve çarpıcı eylemlere başvurabiliyorlar. Ancak, bu durum hem kendi yaşamlarını hem de başkalarının yaşamlarını tehlikeye atabilecek potansiyel riskler içeriyor. Bu sebeple sık sık tatsız haberlerle karşılaşabiliyoruz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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