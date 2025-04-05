İzmir'de Etkili Olan Gök Gürültülü Yağış Sırasında Seyir Halindeki Bir Uçağa Yıldırım İsabet Etti

5 Nisan 2025'te İzmir'de yaşanan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu olayı, şehir genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Öğle saatlerinde, bu şiddetli hava koşulları sırasında, gökyüzünde seyir halinde olan bir yolcu uçağına yıldırım düştü. Bu olağanüstü olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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Buradan izleyebilirsiniz;
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Yine benzer saatlerde İstanbul'dan da benzer görüntüler de geldi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz;
Peki uçaklara yıldırım düşerse ne olur?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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