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İzmir'de Etkili Olan Gök Gürültülü Yağış Sırasında Seyir Halindeki Bir Uçağa Yıldırım İsabet Etti

İzmir'de Etkili Olan Gök Gürültülü Yağış Sırasında Seyir Halindeki Bir Uçağa Yıldırım İsabet Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2025 - 19:36 Son Güncelleme: 05.04.2025 - 19:37

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5 Nisan 2025'te İzmir'de yaşanan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu olayı, şehir genelinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Öğle saatlerinde, bu şiddetli hava koşulları sırasında, gökyüzünde seyir halinde olan bir yolcu uçağına yıldırım düştü. Bu olağanüstü olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Yine benzer saatlerde İstanbul'dan da benzer görüntüler de geldi.

Yine benzer saatlerde İstanbul'dan da benzer görüntüler de geldi.

Sabiha Gökçen-Bodrum seferini yapan uçağa da yıldırım isabet etti. Uçak herhangi bir sorun yaşanmadan Bodrum Havalimanı'na iniş yaptı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz;

Peki uçaklara yıldırım düşerse ne olur?

Peki uçaklara yıldırım düşerse ne olur?

Uçağa yıldırım isabet etmesi gökyüzünde seyahat ederken karşılaşılan en ürkütücü doğa olaylarından biridir. Bu olay, hem uçuş ekibi hem de yolcular için korkutucu olabilir. Ancak, modern uçaklar yıldırım çarpmalarına karşı oldukça dayanıklıdır ve genellikle bu tür olaylardan zarar görmeden çıkarlar. Uçak tasarımcıları, yıldırımların uçağın yapısına zarar vermemesi için özel önlemler alır. Bununla birlikte, yıldırım çarpmaları hala ciddiye alınması gereken bir durumdur ve uçuş ekibi, bu tür bir olayın olası sonuçlarına karşı her zaman hazırlıklı olmalıdır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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