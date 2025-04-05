İzmir'de Etkili Olan Gök Gürültülü Yağış Sırasında Seyir Halindeki Bir Uçağa Yıldırım İsabet Etti

Uçağa yıldırım isabet etmesi gökyüzünde seyahat ederken karşılaşılan en ürkütücü doğa olaylarından biridir. Bu olay, hem uçuş ekibi hem de yolcular için korkutucu olabilir. Ancak, modern uçaklar yıldırım çarpmalarına karşı oldukça dayanıklıdır ve genellikle bu tür olaylardan zarar görmeden çıkarlar. Uçak tasarımcıları, yıldırımların uçağın yapısına zarar vermemesi için özel önlemler alır. Bununla birlikte, yıldırım çarpmaları hala ciddiye alınması gereken bir durumdur ve uçuş ekibi, bu tür bir olayın olası sonuçlarına karşı her zaman hazırlıklı olmalıdır.