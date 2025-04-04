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Ankara Resmen Beyaza Büründü: Etkili Olan Yoğun Dolu Yağışı Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

Ankara Resmen Beyaza Büründü: Etkili Olan Yoğun Dolu Yağışı Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2025 - 22:37

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Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da ceviz büyüklüğünde dolu yağmış, vatandaşlar kapalı alanlara sığınmak zorunda kalmıştı. Şimdi de dolu yağışı Ankara'yı etkisi altına aldı. Araçlar zor anlar yaşarken, beyaza bürünen sokakların görüntüsü kış günlerini aratmadı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ülkemiz yılın başında yoğun kar yağışının etkisi altına girmiş, fakat hemen ardından sıcak havalar etkisini göstermeye başlamıştı.

Ülkemiz yılın başında yoğun kar yağışının etkisi altına girmiş, fakat hemen ardından sıcak havalar etkisini göstermeye başlamıştı.

Yaz çok erken geldi derken soğuk havalar yeniden etkisini göstermeye başladı. Pek çok ilimizde yoğun yağışlar etkili olurken, dolu yağışları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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