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Kocaeli'de 648 Kişi Zehirlenmişti: Bir İçerik Üreticisi Dönercilerin Kullandığı Tehlikeli Yöntemi Paylaştı

Kocaeli'de 648 Kişi Zehirlenmişti: Bir İçerik Üreticisi Dönercilerin Kullandığı Tehlikeli Yöntemi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2025 - 22:17

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir tavuk döner skandalı yaşandı bildiğiniz üzere. Çok sayıda kişi yedikleri tavuk döner sebebiyle mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenenlerin sayısının 648’e ulaştığı öğrenildi. 

'Gurme Bacı' isimli içerik üreticisinin geçtiğimiz sene Kocaeli'de bulunan benzer bir dönercinin kullandığı tehlikeli yöntemi paylaştığı ortaya çıktı. Kullanılan yöntemin Salmonella'ya sebep olduğunu açıklayan Gurme Bacı, yetkilileri de göreve çağırmış.

Kaynak: https://x.com/gurmebaci/status/183642...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Dönerciler, pişmiş olan döner azaldığında tamamen bitmesini beklemek yerine üzerine çiğ etleri yerleştirebiliyor.

Dönerciler, pişmiş olan döner azaldığında tamamen bitmesini beklemek yerine üzerine çiğ etleri yerleştirebiliyor.

Çiğ etlerden pişmiş olanlara akan sular ise Salmonella'ya davetiye çıkarıyor. Bildiğiniz üzere Salmonella ise ölümle sonuçlanabiliyor.

Kocaeli'nde yaşanan döner faciasında ise zehirlenen vatandaşlar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kocaeli'nde yaşanan döner faciasında ise zehirlenen vatandaşlar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 2 kişi de tutuklandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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