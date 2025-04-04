Kocaeli'de 648 Kişi Zehirlenmişti: Bir İçerik Üreticisi Dönercilerin Kullandığı Tehlikeli Yöntemi Paylaştı

Kaynak: https://x.com/gurmebaci/status/183642...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir tavuk döner skandalı yaşandı bildiğiniz üzere. Çok sayıda kişi yedikleri tavuk döner sebebiyle mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenenlerin sayısının 648’e ulaştığı öğrenildi.
'Gurme Bacı' isimli içerik üreticisinin geçtiğimiz sene Kocaeli'de bulunan benzer bir dönercinin kullandığı tehlikeli yöntemi paylaştığı ortaya çıktı. Kullanılan yöntemin Salmonella'ya sebep olduğunu açıklayan Gurme Bacı, yetkilileri de göreve çağırmış.
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Dönerciler, pişmiş olan döner azaldığında tamamen bitmesini beklemek yerine üzerine çiğ etleri yerleştirebiliyor.
Kocaeli'nde yaşanan döner faciasında ise zehirlenen vatandaşlar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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