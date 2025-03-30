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Tekirdağ’da Ceviz Büyüklüğünde Doluya Yakalanan Vatandaşlar Korunmak İçin Benzin İstasyonuna Sığındı

Tekirdağ’da Ceviz Büyüklüğünde Doluya Yakalanan Vatandaşlar Korunmak İçin Benzin İstasyonuna Sığındı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2025 - 20:32 Son Güncelleme: 30.03.2025 - 21:20

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Yılın başında ülkemiz soğuk havaların etkisi altına girmiş, pek çok bölgede kar yağışı etkili olmuştu. Bundan çok kısa bir süre sonra havalar ısınınca 'yazın erken geldiği' konuşulmuştu. Fakat havalar yine şaşırttı ve ülkemiz yeniden soğuk havalarla karşı karşıya kaldı.

Tekirdağ'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Doluya araçlarında yakalanan vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için benzin istasyonlarına sığındı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bayramın ilk günü soğuk hava koşulları tatil planı yapanlara zor anlar yaşattı.

Bayramın ilk günü soğuk hava koşulları tatil planı yapanlara zor anlar yaşattı.

Özellikle bazı bölgelerimizde yağışlar kendisini gösterdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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