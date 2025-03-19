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Kış Yeniden Geldi: Aksaray, Nevşehir Arasında Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı

Kış Yeniden Geldi: Aksaray, Nevşehir Arasında Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 23:13

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Geçtiğimiz haftalarda pek çok ilimizi esir alan kış bir anda yerini güneşli günlere bırakmıştı. 'Acaba yaz mı geliyor?' geçtiğimiz gün pek çok ilde yeniden kar göründü. 

Yoğun kar yağışı sebebiyle Aksaray, Nevşehir arasında yollar kapandı. Pek çok araç yolda kaldı. Yolda kalan araçlardan biri yakıtlarının azaldığını ama henüz bir yardım gelmediğini söyledi.

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İşte o anlar;

Yolda kalan araçlardan birinin içindeki gençler, TikTok'ta canlı yayın açarak durumu anlattı.

Yolda kalan araçlardan birinin içindeki gençler, TikTok'ta canlı yayın açarak durumu anlattı.

Yakıtlarının azaldığını gösteren gençler yolda kalan diğer araçları da gösterdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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