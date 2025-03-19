Kış Yeniden Geldi: Aksaray, Nevşehir Arasında Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı

Geçtiğimiz haftalarda pek çok ilimizi esir alan kış bir anda yerini güneşli günlere bırakmıştı. 'Acaba yaz mı geliyor?' geçtiğimiz gün pek çok ilde yeniden kar göründü.
Yoğun kar yağışı sebebiyle Aksaray, Nevşehir arasında yollar kapandı. Pek çok araç yolda kaldı. Yolda kalan araçlardan biri yakıtlarının azaldığını ama henüz bir yardım gelmediğini söyledi.
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İşte o anlar;
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Yolda kalan araçlardan birinin içindeki gençler, TikTok'ta canlı yayın açarak durumu anlattı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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