Kış Yeniden Geldi: Aksaray, Nevşehir Arasında Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı

Geçtiğimiz haftalarda pek çok ilimizi esir alan kış bir anda yerini güneşli günlere bırakmıştı. 'Acaba yaz mı geliyor?' geçtiğimiz gün pek çok ilde yeniden kar göründü.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Aksaray, Nevşehir arasında yollar kapandı. Pek çok araç yolda kaldı. Yolda kalan araçlardan biri yakıtlarının azaldığını ama henüz bir yardım gelmediğini söyledi.