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Muayeneden Geçemeyince Aracını Yakmıştı: O Vatandaş Arabasının Son Halini Paylaştı

Muayeneden Geçemeyince Aracını Yakmıştı: O Vatandaş Arabasının Son Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.03.2025 - 14:07

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Geçtiğimiz gün Tuzla'da bir vatandaş, aracı muayeneden geçmeyince geri dönmek yerine olduğu yerde ateşe vermişti. Aracın muayeneden geçememe sebebinin ise farlarının yanmaması olduğu öğrenilmişti. Pek çok kişi böyle küçük bir problem için aracın yakılmasını gereksiz bulmuştu. O vatandaş arabasının geldiği son hali de paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Olayın ardından kendisini haklı bulanlar da oldu haksız da. Kendisi ise yaşananları çektiği video ile gösterdi.

Olayın ardından kendisini haklı bulanlar da oldu haksız da. Kendisi ise yaşananları çektiği video ile gösterdi.

Bir ampulden dolayı muayeneden geçememesine isyan eden adam 'Böyle adalet, böyle devlet işte' dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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