Muayeneden Geçemeyince Aracını Yakmıştı: O Vatandaş Arabasının Son Halini Paylaştı

Geçtiğimiz gün Tuzla'da bir vatandaş, aracı muayeneden geçmeyince geri dönmek yerine olduğu yerde ateşe vermişti. Aracın muayeneden geçememe sebebinin ise farlarının yanmaması olduğu öğrenilmişti. Pek çok kişi böyle küçük bir problem için aracın yakılmasını gereksiz bulmuştu. O vatandaş arabasının geldiği son hali de paylaştı.