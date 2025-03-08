Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Evinin Önüne Yapılan İnşaatla Muazzam Deniz Manzarasına Vedasını Paylaştı

Bir evin atmosferini ve değerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, hiç şüphesiz, deniz manzarasıdır. Bir evin denize nazır olması, ona sadece estetik bir güzellik katmakla kalmaz, aynı zamanda maddi değerini de önemli ölçüde artırır. Deniz manzarası, evin havasını da büyük ölçüde değiştirir; denizden gelen taze ve temiz hava, evin içinde huzur verici bir atmosfer yaratır. Bu nedenle, deniz manzaralı bir ev, hem görsel açıdan hem de maddi açıdan büyük bir avantaj sağlar. Bu durum, ev sahiplerinin ve potansiyel alıcıların göz önünde bulundurduğu önemli bir faktördür.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, evinin önüne yapılan yeni bina ile deniz manzarasına veda etme sürecini paylaştı.
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İzlerken bile üzerin o videoda, evin değerinin ne kadar düşeceğini hesaplayanlar oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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